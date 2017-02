Michael Douglas sera bien présent dans Ant-Man & The Wasp

Alors que tout le monde risque de bien se toucher sur Avengers : Infinity War tout au long de cette année, il ne faudrait pas oublier que le machine de guerre Marvel ne se résume pas qu'à lui. Non, il y a aussi la suite d'Ant-Man qui arrive.

Bon, ok, cette fois on peut le dire, c'est la guerre. A peine Spider-Man : Homecoming vient-il d'être terminé de tourner, que Black Panther a commencé, suivi de près par Infinity War. Marvel semble bien décider à tous nous asservir sous sa coupe l'année prochaine, et le pire dans tout ça c'est qu'on est plus ou moins d'accord. En même temps, ce n'est pas comme si on avait réellement le choix au fond. Voilà de quoi réfléchir aux principes fondateurs de nos sociétés dites démocrates.

Il n'empêche que parmi tous les projets à venir, il y en certains que l'on attend plus que d'autres. Comme Ant-Man & The Wasp par exemple. On ne reviendra pas sur la génèse chaotique du premier film et, si nous regrettons encore de n'avoir pas eu ce que l'on voulait, il faut reconnaitre qu'au final le film de Peyton Reed s'en sortait pas mal, en belle copie cool d'Iron Man qu'il était. Et donc, fort logiquement, une suite va être mise en chantier très prochainement puisque le tournage devrait commencer aux alentour de juin - juillet.

Si Paul Rudd et Evangeline Lily sont évidemment de la partie, une inconnue subsistait concernant le personnage d'Hank Pym, interprété par Michael Douglas. Et bien, rassurez-vous, Douglas sera bien dans le film, ainsi qu'il vient de le confirmer au micro de Collider :

"J'ai reçu un appel récemment, ils voulaient négocier pour la suite et j'ai trouvé que c'était génial. Avec un peu de chance, je n'aurai pas à supporter autant de dialogue d'exposition que dans le premier film même si j'ai passé un très bon moment à le faire. C'était une superbe expérience vous savez, donc je suis impatient. Je glousse d'avance à l'idée de participer à un film dont la sortie est déjà prévue en 2018. C'est un peu difficile à imaginer, mais tout va bien."

Et, bon, pour être honnête, nous ne sommes pas vraiment surpris qu'il soit de retour. Surtout vu le tournant que risque de prendre l'histoire du film qui s'intéressera encore davantage à la famille Pym que dans le premier. Ne reste plus qu'à patienter gentiment jusqu'au 6 juillet 2018 pour voir si Michael Douglas se servira encore de son tank porte-clé.