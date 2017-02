It Comes at Night dévoile un teaser énigmatique et inquiétant

Le réalisateur de l’envoutant Krisha revient, avec un film intitulé It Comes at Night, dont le premier teaser est sacrément flippant.

Trey Edwards Shults s’était fait un petit nom dans le domaine du cinéma bizarroïde avec le récit d’un Thanksgiving pas comme les autres, emmené par une mère de famille passablement fêlé. Les amateurs seront ravis de constater que le cinéaste ne s’est pas calmé à l’occasion de It Comes at Night.

Si le film n’a pas encore de synopsis officiel, cette première bande-annonce évoque un thriller parano, possiblement fantastique, dont les dialogues murmurés ici par divers personnages retranchés dans un chalet évoquent aussi bien un délire collectif, qu’une contamination mystérieuse, voire un trip post-apocalyptique. Ce qui est sûr, c’est que les excellents Joel Edgerton et Carmen Ejogo vont passer un très sale quart d’heure.

Et pour en rien gâcher, le projet est produit sous la houlette de la société A24, dirigée par Megan Ellison, plutôt connue pour défricher de passionnants territoires filmiques et faire preuve d’une belle exigence.