Keanu Reeves évoque déjà un John Wick 3

John Wick 2 est attendu chez nous le 22 février prochain, mais déjà, son interprète envisage un troisième épisode.

Keanu Reeves a pris tout le monde par surprise avec John Wick, film d’action félin et roublard, succès surprise de 2014. Rien d’étonnant à ce qu’un John Wick : Chapitre 2, désormais réalisé par le seul Chad Stahelski, son comparse David Leitch étant parti diriger The Coldest City en solo, ait été mis en chantier.

Interrogé par Entertainment Weekly, Keanu Reeves a logiquement expliqué qu’en cas de succès, un John Wick 3 serait tout aussi vite produit.

"De toute façon, on ne survivra pas jusqu'au 3."

« Absolument. J’aime le personnage et son univers. L’opportunité d’ajouter un nouveau chapitre à cette histoire dépend vraiment de la réception du public. S’il apprécie ce que qu’on a fait – et avec un peu de chance, ce sera le cas, on croise les doigts, je l’espère de tout cœur – en tout cas si cela leur plait, alors nous pourrons continuer l’histoire de ce personnage et développer ce personnage et le monde qui l’entoure. »

Alors comment vous dire… Peut-être qu’on a vu ce John Wick : Chapitre 2, mais peut-être qu’il y a un embargo. En tout cas, peut-être bien que le film a tout ce qu’il faut pour rendre les fans du premier long-métrage complètement marteaux.

"Encore un John Wick ? Et où je vais chercher mes figurants moi ? Hein ? Gros bourrin va."