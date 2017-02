Matthew McConaughey en a marre qu'on tape sur Donald Trump

Matthew McConaughey en a marre que tout le monde tape sur Donald Trump, sous prétexte que c’est un psychopathe et qu’il est président des Etats-Unis.

Du coup, sur le plateau de ChannelFi et pendant la promo de Gold, il a pris quelques instants pour expliciter son point de vue, selon lequel la logique d’opposition pure et simple au nouveau président américain était stérile.

« C’est notre président. Et avec cette prise de fonction, nous connaissons actuellement une des périodes les plus dynamiques et clivantes que nous ayons jamais vécues. Simultanément, l’heure est venue d’accepter, de faire la paix avec ce fait et d’être constructifs avec lui pour les 4 prochaines années.

Même ceux qui sont le plus fortement en désaccord avec ses principes, ses actes ou ses discours – ce qui est encore un autre sujet, nous allons voir ce qu’il fait en regard de ce qu’il a annoncé – peu importe votre degré de désaccord depuis le début, c’est l’heure de réfléchir à quelque chose de constructif. Parce que c’est notre président pour 4 ans. Au moins. »

Une déclaration plutôt pacifique et bienvenue, même si certains lui répondront que bombarder la Maison Blanche avec du lisier de porc est parfaitement « constructif ».