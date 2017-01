Anne Hathaway et Matthew McConaughey dans un mystérieux thriller maritime

Le film sera réalisé par Steven Knight (Taboo, Locke) et le tournage devrait commencer cet été.

Trois ans après Interstellar, Anne Hathaway et Matthew McConaughey vont se retrouver dans un nouveau film. Ici, il ne sera pas question de voyage interstellaire mais d’un mystérieux thriller maritime appelé Serenity.

Le site américain Deadline a révélé que l’acteur oscarisé pour Dallas Buyers Club y jouerait un vieux capitaine de bateau hanté par son passé. Vivant sur une petite île des Caraïbes, son passé va le piéger dans une nouvelle réalité qui pourrait changer sa vie et qui n’est pas vraiment ce qu’elle semble être. Quand on vous disait que c’était mystérieux. Le scénario serait dans les petits papiers d’Hollywood depuis un bon moment et plusieurs studios se le seraient disputés. Ce qui est plutôt un bon signe.

Aucun détails sur le rôle d’Anne Hathaway, en revanche, on sait qu’il sera réalisé par l’excellent Steven Knight. Le créateur, avec Tom Hardy, de la série Taboo et du génial Locke fera ainsi son troisième long-métrage avec Serenity. Le tournage doit commencer cet été. Deux des meilleurs acteurs de ces dernières années, avec un réalisateur talentueux aux commandes, pour un film dont le scénario semblait très convoité par les studios Hollywoodiens, clairement ce Serenity vient de se placer comme une grosse attente à suivre de près.

En attendant de les découvrir dans ce mystérieux projet, on retrouvera Matthew McConaughey dans Gold et La Tour de Sombre en 2017. Quant à Anne Hathaway, elle sera à l'affiche du film de science-fiction Colossal cette année et évidemment au côté de Sandra Bullock, Cate Blanchett et Rihanna dans Ocean's Eight en 2018.