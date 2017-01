Batman : on sait peut-être qui va remplacer Ben Affleck

Après avoir fait mariner tout le monde, Ben Affleck abandonne la réalisation de The Batman. Qui pourra éteindre l’incendie chez Warner ?

Les rumeurs vont bon train, et d’après Forbes, plusieurs réalisateurs sont actuellement envisagés pour remplacer Affleck (qui demeure interprète de Batman). Même si la date initiale de sortie sous-entendue ici et là (courant 2018) paraît de plus en plus difficilement tenable, les exécutifs de DC Films vont devoir très rapidement lui trouver un remplaçant, aussi bien pour calmer le jeu que pour assurer la continuité du projet.

Et d’après Forbes, les candidatures ne manquent pas, puisque Warner réfléchirait à Matt Reeves, Gavin O’Connor, Denis Villeneuve, Matt Ross et George Miller. Voici ce que l’on peut dire de chacun de ces candidats.

Matt Reeves : une possibilité très excitante. Avec Cloverfield, La Planète des Singes : L’affrontement et La Guerre de la Planète des Singes, il a non seulement une large expérience du cinéma de divertissement, mais on le sait capable de marier narration exigeante et très grande maîtrise et technique. Enfin, son usage mur des codes hollywoodiens en font un challenger de poids.

Gavin O’Connor : Il a réalisé le formidable Warrior et dirigé Ben Affleck dans le rémunérateur (mais sur-naze) Mr Wolff. Un CV qui en fait un cinéaste capable de transcender des héros mutiques et physiques, spécialisé dans le sauvetage in extremis de projets à la déroute. Sans compter que sa collaboration avec Affleck est un gros atout.

Denis Villeneuve : C’est le moins crédible. Pas par manque de talent, mais parce que le réalisateur sort juste de trois projets massifs (dont le futur Blade Runner 2049), qui risquent de l’avoir laissé essoré. De même, sa mise en scène étant largement incompatible avec l’action ou la rythmique propre au cinéma mainstream, on doute que Warner prenne le risque de lui confier un projet aussi pop.

Matt Ross : il n’a réalisé que Mr Fantastic. Mais puisque DC semble dupliquer la stratégie de Marvel, ce choix pourrait faire science, Disney s’étant spécialisé dans le recrutement de réalisateurs débutants, afin de s’assurer l’embauche de collaborateurs malléables et dociles.

George Miller : C’est bien sûr le fantasme absolu. Parce qu’il est le père de Mad Max. Parce qu’il a longtemps travaillé sur Justice League avorté. Mais on le voit mal rejoindre un univers dont il ne serait pas maître, à fortiori dans le cadre d’un projet déjà très avancé. Sans compter qu’il a récemment annoncé vouloir réaliser un film plus modeste avant de retourner aux aventures de Max.