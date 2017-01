La star de Ben Hur avoue avoir été anéantie par l'échec du film

Il y a quand même des films qui, dès le départ, sonnent comme de très mauvaises idées. Prenez Ben Hur par exemple. Qu'est-ce qui a bien pu passer par la tête de Timur Bekmambetov en s'attaquant au remake du classique de 1959 ? On se le demande encore.

Et, franchement, on n'est pas super étonnés non plus du résultat quand on jette un oeil à la filmographie du réalisateur. Vous vous attendiez à quoi, vous, de la part du type qui nous a infligé Abraham Lincoln, Chasseur de Vampires ? Hein ? Il faut croire que l'ensemble du public a été du même avis puisque, nanti d'un budget important de 100 millions de dollars, Ben Hur n'est même pas arrivé à rentrer dans ses frais puisqu'il n'en a rapporté que 94.1 millions durant son exploitation dans le monde entier.

Si le réalisateur nous avait déjà gratifié il y a un mois d'un petit craquage de nerfs en avançant l'hypothèse que si le film n'avait pas marché c'est parce que les gens étaient méchants en ce moment, c'est aujourd'hui au tour de la star du film, Jack Huston, de faire sa pleureuse en révélant au micro de Business Insider que cet échec l'avait anéanti.

"Quand je suis arrivé sur le film, j'ai eu une conversation assez candide avec tout le monde et j'ai prédit qu'on n'allait pas nous rater. Nous avons fait quelque chose de très différent dans la mesure où nous disions que Judas n'avait jamais été un héros. Je voulais que le public en vienne presque à deviner qui allait gagner la course de chars.

Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est que nous pouvions recréer cet incroyable personnage. Vous engagez un réalisateur et vous vous lancez en suivant sa vision. Le film m'a brisé le coeur parce que je sais ce que nous avons fait et que cela devient très difficile lorsqu'il y a plusieurs chefs dans la même cuisine.

J'ai énormément appris sur Ben Hur. Et j'assume ma prestation dans le film parce que c'était un vrai choix. Je sais qu'il y a des films bien meilleurs que le nôtre, il s'est juste un peu perdu en chemin"

Comme quoi, la passion et les meilleures intentions ne font pas tout dans la création d'un film. En espérant que cela leur servira de leçon pour plus tard.