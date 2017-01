Godzilla 2 recrute le réalisateur de Krampus

S’il a essuyé pas mal de critiques, le Godzilla de Gareth Edwards a redonné des couleurs au mythe en Occident et assuré sa viabilité au box-office.

Parti réaliser Rogue One et sans doute un peu K.O. après un marathon promotionnel intense, le metteur en scène ne s’occupera pas de Godzilla 2, qu’il avait un temps envisagé comme un récit délirant où le King of Monsters affronterait une tripotée de créatures venues d’une autre dimension.

En effet, depuis le succès de son Godzilla, Warner a pris la décision de marier la bébête avec une autre de ses lucratives franchises, King Kong, qu’on retrouvera prochainement dans Skull Island, blockbuster attendu pour le mois de mars, qui devra établir des ponts entre les deux univers.

Mamie s'apprête à tirer sa Krampus.

Avant le duel tant attendu, nous auront donc droit à un Godzilla 2, pour l'instant titré King of Monsters, qui vient justement de trouver son réalisateur. Il s’agit de l’excellent Michael Dougherty, qui nous a déjà régalés avec Trick’r Treat et Krampus, deux péloches horrifiques inventives et cruelles.

Espérons que le metteur en scène, qui devra donc livrer son blockbuster pour le mois de mars 2019, saura conserver la proximité avec ses personnages et la dimension « artisanale » qui firent de ses deux précédents films des petites pépites.

Un duel au sommet, tout d'écailles et de poils.