Black Panther dévoile les premières photos de son tournage

Si Infinity War occupe tous les esprits actuellement parce que le tournage devrait bientôt débuter, il ne faudrait pas oublier que le MCU nous réserve bien d'autres films à côté. Dont le plus intéressant semble être Black Panther.

Parce que le prince T'Challa était quand même super swag dans Civil War, on s'est dit direct que Black Panther ne pourrait pas être raté. Surtout avec Ryan Coogler à la réalisation. Et si l'on a encore largement le temps jusqu'à la sortie du film le 11 juillet 2018, on a toujours gardé un oeil sur le projet.

C'est donc avec un certain plaisir que nous apprenons aujourd'hui que le film a officiellement commencé son tournage à Atlanta, en Georgie, comme quasiment tous les Marvel. Et, comme d'habitude avec le studio, à peine la caméra a-t-elle été lancée que nous avons déjà des photos du plateau sur les réseaux sociaux.

Nous avons en effet pu découvrir les premières images du tournage sur Twitter, au gré de différents comptes, et s'il n'y a rien de vraiment foufou à montrer pour le moment, on y retrouve avec plaisir Martin Freeman, de retour dans le rôle d'Everett Ross, tandis qu'un autre cliché nous montre Chadwick Boseman en train de bien se marrer avec Danai Okoye. La dernière photo, un brin plus sérieuse, nous montre notre héros alors qu'il entere dans le bâtiment des Nations Unis.

Oui, c'est maigre, mais il faut bien commencer quelque part. D'autant que le tournage d'Infinity War débute aujourd'hui, il faut donc se préparer à une avalanche de clichés à l'intérêt relatif ces prochains jours, voire ces prochaines semaines.