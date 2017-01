James Bond : Tom Hardy sait qui pourrait remplacer Sam Mendes derrière la caméra

Tom Hardy est bavard par les temps qui courent, et comme on aime beaucoup l’acteur, on ne va pas se plaindre.

Alors que tout le monde se demande si Daniel Craig va rester l’interprète du plus célèbre espion d’Angleterre (ce qui devrait être le cas, d’après son contrat), les commentateurs se laissent aller à toutes les hypothèses. Comédien d’exception, particulièrement physique, Tom Hardy fait naturellement partie des grands favoris quand il est question d’un remplaçant.

Et quand le Daily Beast lui demande s’il envisage d’enfiler le smoking de 007, l’acteur ne se fait pas avoir et préfère imaginer qui pourrait prendre la suite de Sam Mendes, metteur en scène de Skyfall et Spectre.

« Vous savez, il se dit parmi la confrérie des acteurs et autour de moi, que si vous évoquez la chose, vous êtes immédiatement hors-jeu. Du coup, je ne peux pas commenter ce dont vous parlez. Si je le mentionne, je suis éjecté.

Mais Christopher Nolan, quel fantastique réalisateur pour un James Bond. Car Daniel Craig, Sam Mendes et Barbara Broccoli ont réalisé quelque chose de tellement impressionnant, que ré-imaginer la chose après eux sera très compliqué.

Je me demande ce que le prochain épisode de cette franchise pourrait devenir et je pense que quand on évoque quelqu’un comme Christopher Nolan, c’est une figure très puissante, capable d’amener quelque chose de nouveau, de créer quelque chose de profond… à nouveau. »