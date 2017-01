Rogue One : la scène finale épique a été ajoutée grâce aux reshoots

Les fameux reshoots auront vraiment permis à Rogue One de prendre une autre dimension. ATTENTION SPOILERS !

Dans la scène finale de Rogue One, alors que la bataille de Scarif vient de prendre fin, les vaisseaux rebelles reçoivent les plans de l’Etoile noire quand apparait dans l’obscurité la plus totale : Dark Vador. Et bien cette scène finale totalement épique a vu le jour grâce aux fameux reshoots.

C’est le réalisateur Tony Gilroy, chargé de tourner les dits-reshoots à la place de Gareth Edwards, qui a révélé cette information à Yahoo :

« Ce qui a été ajouté – et c’est un ajout fantastique – était la scène d’action avec Vador quand il monte à bord du vaisseau et abat tous ces soldats rebelles. C’est une idée qu’on a conceptualisée sur le tard. C’était vraiment un gros coup de poing et quelque chose que les fans voulaient voir je pense. »

Et on doit avouer qu’on approuve totalement. Revoir Dark Vador sur grand écran aussi peu de temps mais avec une telle intensité ça nous a fait un bien fou. Les nombreux reshoots de Rogue One avaient créé une énorme polémique avant la sortie du film, chacun annonçant une catastrophe à venir, finalement ils auront été très bénéfiques. Comme quoi…

