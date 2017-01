Ridley Scott explique pourquoi il n'aime pas les super-héros et préfère les Aliens

Alors qu’il fignole Alien : Covenant tout en jetant un œil à Blade Runner 2049, Ridley Scott en profite pour causer un peu et expliquer pourquoi il ne porte pas les films de super-héros dans son cœur.

À bien y regarder, le sens inné du spectacle, la maestria visuelle et l’audace esthétique du cinéma de Ridley Scott auraient sans doute pu servir de remarquable écrin aux films de super-héros qui squattent actuellement les salles obscures.

Pour autant, le réalisateur n’a jamais prêté la main au genre. Dans une interview accordée à Digital Spy, il revient sur son désamour pour un cinéma extrêmement populaire à l’heure actuelle.

« Les films de super héros, ce n’est pas mon truc, c’est pourquoi je n’ai jamais vraiment travaillé là-dessus. On me l’a proposé plusieurs fois, mais je n’arrive pas à croire dans ces univers de grappins en tulle qui font le quotidien des super-héros.

Je n’ai jamais fait de films de ce type – même si Blade Runner a un côté très comics quand on y pense, c’est une histoire sombre dans un monde irréel. Dans cet univers et cette atmosphère, on pourrait presque inclure Batman ou Superman, sauf que je leur donnerai une putain de bonne histoire, plutôt que le néant actuel. »

En attendant que l'artiste change d'avis, il nous tarde de découvrir son Alien : Covenant, programmé sous nos lattitudes pour le 17 mai. Mais bon, on regrette quand même que le Xénomorphe n'y boulotte pas un ou deux héros Marvel en collants.