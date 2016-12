La série TV Sexe intentions est définitivement abandonnée, les années 90 sont sauves

Après plusieurs mois d'agonie, la série télévisée adaptée du film Sexe Intentions est définitivement enterrée.

La nostalgie a ses limites. Après des mois de d'espoir ou d'inquiétude, selon les avis, la série TV adaptée du film Sexe Intentions avec Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe et Reese Witherspoon est enterrée.

Annoncé en octobre 2015, le projet de NBC reprenait 15 ans après le film de Roger Kumble. Toujours vivante et vicieuse, Kathryn Merteuil affrontait Bash Casey, le fils de son frère Sebastian Valmont et Annette Hargrove, pour le contrôle de la société Valmont International. Mais lorsque Bash trouvait un journal intime laissé par son père, il découvrait les dessous de son monde doré, entre sexe, drogues et corruption.

En octobre 2016, après avoir tourné deux versions d'un pilote (une version gentille, une version crue), NBC préférait ne pas donner suite à la série. Depuis, le projet a été proposé à d'autres chaînes susceptibles de vouloir récupérer la chose, et les options des contrats des acteurs avaient été rallongées. Sauf que personne n'a été intéressé. Les acteurs seront officiellement libérés en 2017 : Sexe Intentions la série est donc enterrée.

NBC n'a cessé de répéter que le véritable problème était leur agenda trop chargé, où une série de ce type n'avait pas de place claire parmi leur catalogue.

Reste que la pauvre Sarah Michelle Gellar, après les échecs de Ringer et The Crazy Ones, avec feu Robin Williams, se retrouve à nouveau au chômage. Heureusement, il y a toujours Buffy contre les vampires et Southland Tales à voir et revoir.