Instinct de Survie dévoile les secrets de ses terrifiants effets spéciaux en vidéo

Instinct de Survie ne fut peut-être pas le grand film de requin espéré. Mais il demeure une énorme performance technique, comme le prouve la vidéo ci-dessous.

ATTENTION SPOILERS !

Certes, le récit d’attaque animale réalisé par Jaume Collet-Serra n’aura pas totalement été à la hauteur de la formidable hype qui l’avait précédé, offrant quelques beaux frissons, mais échouant à nous offrir un scénario ou des personnages vraiment aboutis. Pour autant, il contient sans doute le squale le mieux réalisé de l’histoire du cinéma, le requin blanc le plus convainquant et de loin.

Si les effets spéciaux numériques sont aujourd’hui sur-représentés et rarement utilisés avec intelligence, quand une production parvient à les maîtriser avec autant de savoir-faire et d’intelligence, on a grand plaisir à le reconnaître.

Car comme le rappelle la vidéo ci-dessus, la quantité de détails, les interactions complexes des trucages avec le corps de Blake Lively, la qualité des incrustations, sont autant d’éléments qui décuplent l’immersion dans ce sympathique thriller.