Assassin's Creed ou la déferlante de critiques assassines partout dans le monde

Ubisoft n'aura pas réussi à briser la malédiction des adaptations de jeux vidéo et c'est bien dommage.

Avec ses nombreux atouts, à savoir l’excellent réalisateur Justin Kurzel (Crimes de Snowtown, Macbeth), une palette de stars avec Michael Fassbender, Marion Cotillard et Jeremy Irons entre autres, mais surtout, la base même d’un jeu vidéo mythique qui fait l’unanimité chez les gamers, on était en droit de penser qu'Assassin's Creed serait génial !

Malheureusement, s’il avait le potentiel d’un grand film spectaculaire, il n’aura finalement eu que le potentiel. Le résultat est (très) loin d’être à la hauteur selon nous… et beaucoup d’autres critiques françaises et américaines.

Commençons par celle outre-Atlantique. Avec une note moyenne de 37 sur 100 sur le site américain Metacritic et de seulement 22% sur le site référence Rotten Tomatoes, Assassin’s Creed est un véritable désastre critique aux Etats-Unis. A l’image des critiques négatives parfois bienveillantes mais le plus souvent assez violentes.

« Assassin’s Creed a souvent l’air fantastique, spécialement dans le design de ses costumes et les courses-poursuites du 15e siècle. Mais tous ces combats au corps à corps n’en feront pas un film intéressant si vous ne donnez pas d’épaisseur aux personnages. » Collider

"Transcendant d'emmerdement." The Guardian.

« Pour un film d’action, le casting passe un temps démesuré à tourner en rond et se regarder dans le vide. On ne peut que deviner qu’ils suivaient les instructions de leur réalisateur. » The New-York Times

« En quoi ce film adapté de jeu vidéo est-il différent des autres films adapté de jeu vidéo ? Il a un casting de stars, mais ça reste toujours de la même vieille boue. » Variety

« Le film est inoffensif mais il est aussi triste et stupide » Time

« Assassin’s Creed traite de toutes les parties que vous pouvez zapper dans le jeu. » Village Voice

« Le film se termine par une action totalement floue qui ressemble souvent à des plans truquées numériquement et une intrigue qui se coince en se sur-expliquant. » Slant Magazine

« Au moment du générique, vous serez juste content que ce désordre incompréhensible prenne fin. Puis vous marcherez en essayant de savoir ce qui n’a pas fonctionné dans le film avant de décider instantanément qu’Assassin’s Creed ne mérite pas une seconde de plus de votre temps. » Cinemablend

Du côté de chez nous

Pas franchement tendre ces Américains mais dans l’Hexagone, la sanction est quasiment identique. Le film récolte une moyenne de 2,9 étoiles sur 5. Seule différence, les critiques sont souvent moins sévères même si une grande majorité ne ménage pas sa déception.

« Assassin's Creed, dans le genre Mad Max moyenâgeux et hispanisant, se laisse regarder dans ses trop rares scènes d'action, courses-poursuites acrobatiques sur les toits de Séville, avec force roulades et sauts périlleux. Sinon, on n'espère qu'une chose: lire game over au milieu de l'écran. » Le Figaro

« La fameuse franchise de jeux vidéo s’offre un passage au grand écran confus et frustrant, malgré les efforts de Justin Kurzel et Michael Fassbender. » Le Dauphiné Libéré

« Si la qualité de production apparente d’Assassin’s Creed pouvait nous pousser à croire à des jours meilleurs concernant les adaptations de jeux vidéo au même titre que Warcraft, il en ressort un film qui a réussi à faire tous les mauvais choix scénaristiques possibles en tombant dans chacun des pièges inhérents au matériau de base. Fallait le faire… » CloneWeb

« Le néophyte habitué à se farcir des blockbusters ineptes ne s’inquiétera pas outre mesure de basculer dans un film d’action un peu bas de plafond capable de susciter l’admiration de Luc Besson. Tout comme le nabab français, Justin Kurzel présente, en effet, une propension maniaque à filmer à toute allure des yamakazis sous amphétamine. » La Voix du Nord

« Cet empilement d’âneries est traité avec une telle gravité que – si divertissantes et inventives que soient les séquences de poursuites et de combats (et encore, elles ne le sont pas toutes) – l’effet d’abrutissement finit par prédominer. » Le Monde