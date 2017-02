Logan : critique Gillette Triple Lames

KILL ME BADLY

Ainsi que nous l’a martelé la promotion du film depuis des mois, Hugh Jackman en a fini avec Wolverine. Cet adieu aux lames annoncé est un petit évènement pour qui a grandi avec la saga X-Men, et c’est aussi le cœur du projet de Logan. Car le récit funèbre de James Mangold est entièrement centré autour des concepts de deuil, de renoncement et d’acceptation. Il est d’ailleurs frappant de constater que l’ensemble ne croule jamais sous le fan service qu’on pouvait redouter, mais bien sur une sincère volonté testamentaire.

Car, en découvrant ce Wolverine rongé par un mal qui évoque un cancer généralisé, difficile de ne pas penser à la maladie que combat Hugh Jackman, et qui insuffle au film une gravité de chaque instant. L’artiste n’abandonne pas seulement un personnage emblématique, il renonce à celui qui l’aura forgé, sa carrière n’ayant jamais éclipsé la gloire du héros griffu. À bien des égards, le geste de Jackman évoque un tombé de rideau absolu et nimbé d’un terrible panache.

BAD HOMBRES

La fatalité qui gangrène Logan ne s’arrête pas à l’impeccable performance de Jackman. Si la relation entre le vieux griffu et la jeune X-23 est bien trop classique pour totalement convaincre, la jeune héroïne interprétée brillamment par Dafne Keen est écrite avec intelligence. En faire une réfugiée Mexicaine, condamnée à traverser les Etats-Unis, transformés en étendue désertique, pour atteindre un Canada aux airs de refuge idyllique apporte encore une couche de sens (et de politique) bienvenue à une saga qui n’a pas toujours bien su gérer son héritage issu de la lutte pour les droits civiques.

Mais X-23 n’est pas la seule sur laquelle s’attarde le scénario de Logan. Enfin, le bourrin solitaire auquel Jackman a confié son destin a droit à un traitement fidèle aux comics, et globalement cohérent. La caméra de Mangold s’attarde sur ses cicatrices, ses convulsions ses rides, tandis que l’écriture interroge les vieux démons de Wolverine.

Décrit comme un monstre mythique (ne se promène-t-il pas avec une balle d’Adamantium, qui rappelle les munitions d’argents destinés autrefois au Loup-Garou ?), Wolverine sera symboliquement sauvé par le cinéma – les références au western abondent, tandis que le territoire américain se mue en Ouest fantasmatique – et par les comics, auquel le récit revient progressivement, jusqu’à effacer nos souvenirs des dernières piteuses aventures solo du personnage.

TIENS VOILÀ DU BOUDIN

James Mangold et la Fox n’avaient pas seulement promis un road movie crépusculaire (ce qu’est le film) mais aussi une bonne fête de la saucisse au sang classée R. Et ils n’ont pas menti. Dialogues, rapports entre les protagonistes ou scènes d’action, tout respire la dureté, une conflictualité âpre et une noirceur sourde.

Quant aux bastons, elles font oublier instantanément tout ce que la saga X-Men a pu produire en termes d’affrontements physiques. À côté de Logan, Jason Voorhees passe pour Pimprenelle la Coccinelle, tant Wolverine se déchaîne, au cours de séances de massacre qui évoquent un shocker hard boiled des années 70, ou les soldes sauvages d’une boucherie tenue par un serial killer bipolaire.

Au-delà de son côté saignant, Logan s’arrête notamment sur les conséquences de la violence, le poids des actes, leur conséquences. Charles Xavier et son garde du corps alcoolique apparaissent ainsi comme autant de damnés, quasi-zombies en quête de rédemption. Grâce à cette tonalité radicale, Mangold nous offre le premier X-Men totalement sincère, qui fait littéralement office de tombeau pour l’ensemble des films qui ont précédé, ainsi que le révèle poétiquement l’ultime plan du film.

THE LONG GOODBYE

Pas de doute, Logan est bien le road trip calciné, violent et définitif qu’attendaient les fans du personnage et les cinéphages biberonnés à la franchise X-Men. Mais il est très loin de constituer un film intégralement réussi pour autant. Après deux aventures solo frisant l’indigence, il semble que Mangold et Jackman aient voulu trop en mettre. Forcément, pour faire du Wolverine gentillet portraituré jusqu’à aujourd’hui le personnage radical que nous avons sous les yeux, le film est tenté de réintroduire la totalité de sa mythologie.

Une démarche qui pèse sur le rythme de l’ensemble, surtout que Logan n’appartenant pas au canon de la saga, il a tout un univers à nous faire avaler. Des ingrédients qui se marieraient bien mieux si les interconnexions entre personnages étaient plus efficacement structurées. Si chaque protagoniste est conçu avec un soin véritable, les interactions entre chacun (notamment entre Wolverine et X-23) sont d’un académisme qui frise souvent la platitude.

Et quand dans sa deuxième partie, le métrage est obligé de revenir sur les rails plus convenus d’une narration tenue d’apporter une conclusion à son récit, les ficelles deviennent d’autant plus énormes qu’elles s’activent bien trop lentement. Avec plus de 2h10 au compteur, Logan prend le risque de la lassitude, au fur et à mesure que l’intensité de son récit s’étiole, et ce, malgré une superbe conclusion.