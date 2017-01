Dalida : Critique d'une fausse note

Itsi Bitsi Petit Bikini

Et pour ce faire, elle dispose d’un atout qui se nomme Sveva Alviti, ancienne mannequin qui s’essaie ici à la comédie. Pour le dire simplement, la néo-actrice illumine littéralement le film. Somptueuse et charismatique, elle est la meilleure raison de se rendre dans les salles obscures découvrir Dalida. Même dans une première partie du film qui la laisse trop souvent au second plan, son jeu d’un naturel éclatant dynamise jusqu’aux séquences les plus anecdotiques.

Autre mérite du métrage : celui de recontextualiser un destin hors normes, celui de Lolanda Cristina Gigliotti. Artiste largement méconnue des plus jeunes générations, dont les chansons, emblèmes de la culture populaire, sont presque exclusivement abordées sous l’angle de la condescendance et du détournement kitsch, elle fut aussi une femme à l’existence tragique et formidablement libre. Créatrice, amoureuse et personnalité farouchement indépendante, Dalida impressionne souvent par la force de sa volonté et sa capacité à ne rien céder à une société encore très patriarcale et peu amène avec une femme financièrement, sentimentalement et sexuellement indépendante.

Ciao Amore Ciao

Malheureusement, Lisa Azuelos, réalisatrice de LOL, ne parvient pas à emballer ce récit avec la finesse et l’énergie qu’il exigeait. Son Dalida est handicapé par une structure changeante, le film s’ouvrant à la manière d’un récit choral en forme de flashbacks, avant de retrouver sans que la narration le demande les rails pépères du récit biographique académique.

Appliqué mais jamais vivant et encore moins électrique, en dépit de ce qu’il s’évertue à raconter, la production a du mal à dissimuler sa nature de téléfilm surgonflé et dopé à la moumoute naphtalinée, comme en témoignent les seconds rôles, à peu près tous catastrophiques de surjeu - Vincent Perez et Patrick Timsit en tête. Ainsi, on n'assiste pas tant à une reconstitution et à un questionnement d'une époque qu'à une imitation, bien artificielle, qui enchaîne les citations, mais manque cruellement d'incarnation.

Autre problème : l’ensemble demeure figé selon un rythme qui s’articule autour d’un tempo à trois temps (rencontre-séduction-drame) au sein duquel s’intercale de trop longs numéros musicaux. Le sentiment de répétition devient problématique et sclérose la cadence de l’œuvre. Bref, on s’ennuie, tandis que le métrage se transforme petit à petit en un hommage emprunté, parcouru de fulgurances nanardes du plus triste effet (la perruque de Nicolas Duvauchelle).

Dalida n’est pas tant un mauvais film qu’un film plus faible que son sujet, ce qui est d’autant plus regrettable que Dalida avait bien mérité une révérence cinématographique de première classe.