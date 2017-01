Il a déjà tes yeux : la critique qui retombe en enfance

Pourtant, de prime abord, le sujet ressemble plus à un high-concept qu'autre chose : Paul et Sali sont heureux en ménage mais n'arrivent pas à avoir d'enfant. Leur dossier d'adoption aboutit enfin et devient le sujet d'une expérience : on leur confie un bébé blanc aux yeux bleus alors qu'ils sont noirs. Evidemment, cette famille peu banale va faire jaser son entourage et le couple devra se battre contre les préjugés pour enfin vivre leur rêve.

Dit comme ça, Il a déjà tes yeux a tout du film Benetton, politiquement correct et très cynique à la manière d'un Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu ? Si l'on pourrait craindre qu'il ne dépasse pas son pitch et se vautre dans le "vivre ensemble" nauséabond, il n'en est heureusement rien puisque nous avons affaire à une vraie comédie au fond social très drôle. Qu'il s'agisse de nos héros battants, déterminés et positifs quoi qu'il arrive (excellents Aïssa Maïga et Lucien Jean-Baptiste) ou même de leur entourage, la leçon de morale attendue n'aura pas lieu. Ici, pas besoin de tenir un discours polissé et convenu puisqu'à l'inverse de la tendance actuelle, le film n'a pour autre but que de partir de ce postulat pour nous offrir une aventure toute aussi drôle que touchante. Et il y arrive les doigts dans le nez, aidé il est vrai par une galerie de comédiens tous plus en forme les uns que les autres.

Vincent Elbaz compose un meilleur ami à l'ouest, mais extrêmement attachant qui nous régale de quelques répliques bien senties. Et on hallucine quand même un peu de voir le comédien nous offrir une version de Didier Super néo-bab'. Au rayon des surprises, comment ne pas citer non plus Zabou Breitman, qui délaisse son versant dramatique le temps d'un rôle d'assistante sociale retorse, suspicieuse et d'extrême mauvaise foi qui fera tout pour séparer la famille. La comédienne nous gratifie d'une performance hilarante et la présenter comme l'incarnation du Mal administratif absolu était définitivement une excellente idée. C'est bien simple : dès qu'elle apparait dans une scène, elle bouffe littéralement l'écran.

ROB REINER VERSION FRANCAISE

En fait, et cela fait très plaisir, Il a déjà tes yeux, prouve une nouvelle fois qu'il se passe peut-être quelque chose actuellement dans la comédie française. A l'image du Comment c'est loin d'OrelSan, le film sort quelque peu de la zone de confort du genre pour traiter un sujet sensible sans pour autant tomber dans le pathos ni dans la surenchère de bons sentiments.

Bien entendu, il a droit à son happy-end, évidemment chaque personnage apprend quelque chose sur lui-même et sur l'autre, mais Il a déjà tes yeux a l'intelligence de ne jamais nous asséner son message à coups de truelle et de bons sentiments exacerbés. Sa volonté est même à l'opposé puisqu'il s'est clairement donné la mission de permettre au plus grand nombre de réfléchir de manière apaisée sur l'évolution de notre société tout en évitant de nous imposer son point de vue comme une vérité établie. Et c'est d'ailleurs l'une de ses plus grandes qualités.

Lorsque l'on parle de comédie française différente des produits calibrés habituels, c'est tout simplement parce que son inspiration semble venir d'ailleurs. Dans sa construction, dans son humour et dans ses personnages, Il a déjà tes yeux rappelle énormément les comédies 80's de Rob Reiner et Nora Ephron, période Quand Harry rencontre Sally. On a vu pire comme références.

Bien entendu, le film n'est pas parfait. On note ici et là quelques facilités et raccourcis scénaristiques, de rares répliques qui tombent un peu à plat ainsi qu'une histoire somme toute convenue dans son déroulement, mais rien qui ne nuise à l'ensemble. Quand on voit ce qui se fait à côté au même moment, ne pas aller voir Il a déjà tes yeux serait un grosse erreur car, comme le sujet qu'il traite, il est très loin du préjugé que l'on peut en avoir.