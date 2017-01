xXx : Reactivated - triple A ou triple Z ?

Baboulinet on Fire

xXx premier du nom était un blockbuster pensé pour devenir une sorte de James Bond bourrin à l’adresse des fans de tunning et de déodorants à l’uranium, sa suite un Direct To Video cruellement cheap. Le troisième épisode et simili-reboot à l’idée complètement absurde d’allier ses deux univers et nous offre une super production dont les tares techniques et artistiques compensent souvent l’effarante bêtise, tant elles deviennent hilarantes.

Ainsi, xXx : Reactivated, en dépit de son budget confortable, farcit la moindre de ses scènes d’actions de doublures numériques ridicules, voire d’inserts incroyablement foireux, alternant entre cascades spectaculaires et foirades dignes d’un Steven Seagal. Schizophrène, le film l’est jusque dans la construction de ses séquences d’action, le plus souvent complètement absurdes.

Vous croiserez ainsi un DJ/geek/trépané tellement obsédé par l’infiltration qu’il s’infiltre… dans les boîtes où il mixe, un Vin Diesel tellement désireux de faire passer ses bourrelets pour des abdos qu’il ne peut s’empêcher d’accomplir des cabrioles au milieu d’une poursuite subaquatique dont on ne comprend pas la raison d’être, et un Samuel L. Jackson traité avec moins de considération qu’un mouchoir usagé d’adolescent priapique.

Rire ou pleurer

Techniquement indigent, véritable tract mégalomaniaque à la gloire d’un Vin Diesel aussi svelte qu’un cochon de lait rissolé, xXx : Reactivated peut aussi légitimement provoquer l’hilarité que l’agacement, selon ce qu’on en attendra. Bien sûr, le métrage rate à peu près tout ce qu’il entreprend, mais il le fait avec une si réjouissante connerie qu’il en devient par endroit jubilatoire.

Sorte de Fast & Furious imaginé entre la poire et le fromage sur un fond vert, ce troisième chapitre ne sait pas s’il veut faire passer son acteur pour un sportif de haut niveau, emballer un Ocean’s Eleven pour dyslexiques ou retrouver le feeling du cinéma d’action décomplexé des années 90. Et avec un scénario rédigé par un adolescent en pleine poussée hormonale, difficile de s’en tirer.

Pas évident de savoir à qui recommander la chose, mais gageons que les supporters de Diesel et les amateurs de pépites déviantes y trouveront un bonheur égal. Au final seuls les amateurs de grand spectacle risquent fort de rendre leur dîner devant xXx, tant le récit ne parvient jamais à emballer ou chorégraphier une séquence solide. La faute à la star du projet, trop occupée à phagocyter la moindre scène pour offrir mieux que des miettes à ses petits camarades.

Après un Rogue One qui traitait Donnie Yen avec une déférence bienvenue, difficile de ne pas enrager devant le personnage qu’interprète ici l’acteur, réduit à un faire-valoir dont le métrage limite honteusement les performances physiques. Tony Jaa est considéré avec le même dédain. Un choix qui reflète la Seagalisation d’un Diesel de plus en plus polluant, sur le point de se réincarner en pâté de campagne.