Watchmen, The Dark Knight Returns… James Gunn dévoile les influences de la série Creature Commandos

Alors que la série d’animation Creature Commandos arrivera fin 2024 sur HBO Max, James Gunn en a dévoilé les influences.

Depuis que James Gunn est arrivé aux commandes de DC Studios en octobre 2022, les projets fusent. Ainsi, les débuts de Gods and Monsters, le premier chapitre du nouveau DC Universe, sera lancé par son Superman le 9 juillet 2025 avant Supergil : Woman of Tomorrow à l’été 2026. Puis, l’univers devrait s’étendre avec The Authority, film sur une Justice League parodique (pour résumer grossièrement), Batman : The Brave and the Bold réalisé par Andy Muschietti (Ça, The Flash) ou encore Swamp Thing réalisé par James Mangold (Logan, Indiana Jones 5).

Du côté du petit écran, d’autres projets sont en cours dont une série sur Green Lantern qui a désormais trois acteurs favoris pour jouer le super-héros. Plus que ça, malgré son méga-flop au box-office en 2023, le personnage de Blue Beetle devrait revenir dans le DCU rebooté via une série également. Mais avant de se lancer dans le grand bain du live-action, le DCU sera débutera avec la série Creature Commandos dont James Gunn a dévoilé les grandes influences.

Aussi stylé que Ghost Rider (au moins)

Creature Commandos, ou la poursuite d’un contenu DC mature

James Gunn prépare la première série du DCU pour HBO Max, et en a fait la promotion auprès d’Entertainment Weekly en expliquant les influences de cette série pour adultes sur des monstres asociaux envoyés en mission et en proie aux démons de leur passé. Certains des monstres sont très connus. Selon lui cette série animée devrait refléter toute l’étrangeté et la diversité dont est capable le DCU. Voici ce qu’il dit :

« Ce que j’ai toujours aimé chez DC Comics, c’est qu’il y avait des comics grand public qui étaient très populaires, mais qu’il y avait aussi des comics aux tonalités différentes comme Watchmen, The Dark Knight Returns et All-Star Superman. C’était différent de Marvel à cet égard. C’est quelque chose que je veux vraiment conserver au sein du studio, que chaque projet apporte une vision différente de la part des artistes qui le créent. J’ai l’habitude de travailler sur des personnages excentriques, anormaux et bizarres. C’est ce que sont les Gardiens, et Creature Commandos est un peu comme les Gardiens sans la sentimentalité. Les Gardiens sont tous de très bons personnages au fond, ce qui n’est pas forcément le cas des créatures. »

James Gunn aime les histoires d’amour (chelous)

Sans trop de surprises, Creature Commandos ressemblera donc un peu à la vibe des Gardiens de la Galaxie avec sa troupe de personnages. Toutefois, plus encore que des références super-héroïques, James Gunn s’est aussi appuyé sur des monstres de la littérature :

« Ce qui m’a le plus plu, c’est de reprendre certains éléments de base de l’histoire de Mary Shelley et de les intégrer à cette histoire de rejet de la mariée vis-à-vis de Frankenstein. Frankenstein est un intellectuel incroyablement éloquent, mais il est toujours animé par sa rage, sa colère et son incapacité à être un véritable être humain, ainsi que par l’incapacité à ce que la personne qu’il aime l’aime en retour. C’est ce qui le motive à changer. »

Autant dire qu’on peut largement s’attendre à une série assez sombre dans la continuité de son The Suicide Squad, avec des personnages ambigus et complexes, tout en gardant ce fun et cette fantaisie propre aux séries d’animation. Pour en avoir le coeur net, il ne faudra pas attendre très longtemps puisque la diffusion de Creature Commandos débutera le 5 décembre 2024 sur HBO Max.