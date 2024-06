Tulsa King saison 2 : une date et un teaser pour le retour de Sylvester Stallone en gentil mafieux

La saison 2 de Tulsa King se dévoile avec un premier teaser assez énervé, qu’en sera-t-il pour le retour de Sylvester Stallone en boss de la mafia ?

Après s’être essayé au film de super-héros avec Le Samaritain, sorti en 2022 sur Amazon Prime Video, Sylvester Stallone est resté du côté des plateformes de streaming avec Tulsa King, une série Paramount+ dans laquelle il incarne un vieux mafieux souhaitant reconstruire son empire après plusieurs années de prison. Créée par Taylor Sheridan (Sicario, Yellowstone), la série criminelle a très vite trouvé son public aussi bien en France qu’aux États-Unis (même si de notre côté, on a trouvé cette première saison très inégale).

Une saison 2 a ainsi été annoncée avant même la fin de la diffusion de la première. Alors qu’on avait plus vraiment de nouvelles depuis l’annonce du début du tournage en avril dernier, la saison 2 s’est tout récemment dévoilée dans un premier teaser.

À lire aussi Notre critique de la saison 1 de Tulsa King

Tulsa King, pour deux fois plus de Stallone

Dwight Manfredi (Sylvester Stallone) est donc de retour dans le teaser de la saison 2 de Tulsa King, et il a prêt à faire régner sa loi. En plus de la star américaine, on retrouvera évidemment les autres acteurs connus des premiers épisodes de la série de Taylor Sheridan, comme Andrea Savage, Martin Starr, Jay Will ou encore Max Casella.

Niveau histoire, la suite de Tulsa King devrait logiquement démarrer après le cliffhanger du final de la première saison (SPOILERS) au moment où Dwight est à nouveau arrêté. On remarque d’ailleurs dans cette vidéo plusieurs scènes où le personnage se trouve en prison, pour peut-être s’échapper à la manière d’Évasion (ça parait peu probable). Plus sérieusement, Dwight semble motivé à retourner à Tulsa pour reprendre « ce qui lui appartient. »

Hé, mais c’est Rocky Balboa !

La première saison nous présentait un Stallone en mode anti-héros, il sera donc intéressant de voir quels choix seront faits pour développer le personnage. Le rendre encore plus impitoyable, ou au contraire continuer sur son arc de rédemption qui semblait se dessiner à la fin de la saison 1 ?

Quoi qu’il en soit, la saison 2 de Tulsa King sera disponible à partir du 15 septembre sur la plateforme Paramount+. Nous pourrons ainsi bientôt savoir si le Roi de Tulsa est réellement de retour.