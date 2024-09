Squid Game saison 2 : un premier teaser intrigant pour le retour de la série Netflix

La saison 2 de Squid Game s’est dévoilée dans une première bande-annonce mystérieuse aux airs d’opéra macabre. Et ça fait flipper.

En 2021, la première saison de Squid Game avait explosé tous les scores et le record du meilleur démarrage sur Netflix, au point de devenir le plus gros succès de l’histoire de la plateforme. En plus d’avoir rapporté à Netflix un gigantesque pactole, la série a donné des idées au N rouge, qui a forcément décidé de franchiser le concept.

Entre une télé-réalité, intitulé Squid Game : le défi, et un jeu vidéo Squid Game censé dominer le monde du jeu vidéo, c’est la saison 2, tant attendue par les abonnés de Netflix, qui vient d’être annoncée dans une bande-annonce sulfureuse et symphonique (à l’image de la série). Attention aux spoilers si vous n’avez pas vu la saison 1.

Il n’en restera qu’un

Mélange d’un drame social avec le supplice de Tantale (le cochon-tirelire rempli d’argent situé hors d’atteinte des participants), la saison 1 suivait le joueur 456, de son vrai nom Seong Gi-hun, homme couvert de dettes qui décidait de participer à un mystérieux jeu avec une somme astronomique à la clé. Mais cette compétition est en réalité un combat de survie sanguinaire prenant la forme de jeux enfantins (on se rappelle tous de la fameuse partie de « 1, 2, 3 soleil »). Le plan final montrait un Gi-hun renonçant à partir en Amérique à la dernière minute pour aller débusquer les véritables responsables du Squid Game.

La bande-annonce nous réintroduit Gi-hun, qui fait à nouveau la rencontre du Front Man, qui supervise les jeux. Sans grande surprise, le personnage rempile pour une nouvelle saison dans cet enfer couleur bonbon. Le teaser se montre avare en informations, reprenant surtout l’iconographie mémorable de la série : les escaliers escarpés et labyrinthiques issus de La Relativité d’Escher, les gardes habillés de la tête aux pieds, la tour de contrôle en silicone… Le montage saccadé fait l’effet d’une immense valse macabre avec pour fil conducteur Le Beau Danube bleu de Strauss, symphonie qui accompagne chaque candidat à la prochaine épreuve. Autrement dit, retour en enfer.

Un ptit Tetris ?

Côté casting, Jung-jae Lee revient plus déterminé que jamais et comme aucun autre personnage n’a survécu à la dernière saison, le casting sera entièrement remodelé avec des nouveaux visages, avec par exemple Si-wan Yim (Unlocked). Hwang Dong-hyuk revient à l’écriture et à la réalisation. De plus, Netflix a annoncé qu’une troisième et dernière saison suivrait à quelques mois d’intervalles par rapport à la deuxième afin de clore la série. Squid Game saison 2 sera disponible sur la plateforme le 26 décembre 2024 et pour la saison 3, il faudra attendre 2025.