Spider-Man Noir : Nicolas Cage en dit plus sur la série Amazon et ça a l’air complètement fou

Alors qu’il avait déjà doublé ce personnage dans Into the Spider-Verse, Nicolas Cage a donné les premiers détails sur la série live-action Spider-Man Noir d’Amazon.

Contrairement au projet Silk : Spider Society qui a été annulé après des années de galère, la série live Amazon Prime Spider-Man Noir avec Nicolas Cage dans le rôle principal semble être sur les bons rails. Après avoir doublé le Spider-Man Noir dans Spider-Man New Generation, il enfilera de nouveau l’imperméable noir du héros pour une adaptation en chair et en os.

Dans une interview-fleuve accordée à The New Yorker, l’acteur a dévoilé plusieurs informations au sujet de cette déclinaison en live action. Entre deux envolées lyriques dont lui seul a le secret, Nicolas Cage a évoqué le nombre d’épisodes et l’approche artistique singulière de la série, dont les rênes ont été confiées à Oren Uziel (Mortal Kombat) et Steve Lightfoot (The Punisher).

Noir c’est Noir

Sur la question du contenant, Nicolas Cage a confirmé que la première saison de Spider-Man Noir sera composée de huit épisodes de 45 minutes. Mais c’est surtout sur l’approche artistique du contenu que l’ex-Ghost Rider (ce n’est donc pas sa première incursion live chez Marvel), a attisé la curiosité :

« C’est plus un mélange de Pop Art, comme une peinture de [Roy] Lichtenstein avec un peu d’éclat… Ce n’est pas vraiment des gens qui battent des gens. Il s’agit de monstres ».

D’après les précisions de l’acteur, la série pourrait être tournée en noir et blanc : « Nous verrons ce qui se passera si je fais cette série Amazon [Spider-Man Noir], et qu’ils me mettent en noir et blanc. » On en viendrait presque à penser à Sin City au vu de la description qu’en fait Cage.

Je vous veux dans mon équipe

What if… dans le Spider-Verse

Si tel était bien le cas, et que la série était tournée en noir et blanc, cela devrait parfaitement coller à l’atmosphère particulière de cette itération de Spidey. Il se pourrait que ce Spider-Man Noir ne s’appelle pas Peter Parker, bien qu’il soit un Spider-Man, pour que Tom Holland puisse être le seul à conserver de titre dans le Spider-Verse de Sony.

La première apparition du Spider-Man Noir est due au français Fabrice Sapolsky. En 2009, il a créé une version alternative de Spidey, sur une terre coincée dans les années 30, suite à une Grande Dépression qui s’est éternisée. Détective privé de métier, ce Spider-Man est brutal, implacable, et n’hésite pas à utiliser des armes à feu pour imposer sa justice. En ce sens, il tient plus du Punisher et de Batman que du Spidey « l’araignée sympa du quartier« .

Chapeau obligatoire pour un bonus de charisme

La Nuit du Chasseur

Le Spidey Noir doit ses pouvoirs à une sorte de Divinité Araignée, et parmi les principales différences avec Peter Parker, l’Araignée Noire est insensible à la douleur. Une subtilité qui en fait un personnage qui va au contact sans craindre les conséquences, et qui ressort souvent abimé de ses affrontements. Bien que sur le papier ce Spidey soit beaucoup plus violent, Nicolas Cage a présenté les choses sous un angle plus léger.

« Je n’aime pas la violence. Je ne veux pas jouer des gens qui font du mal aux autres. L’une des choses que j’aime dans ce show potentiel, c’est que c’est du fantasme. Il ne s’agit pas vraiment de gens qui battent des gens. Des monstres sont impliqués. »

De la concurrence pour Hannibal

Ces monstres, ce sont les refontes plus monstrueuses, presque grand guignolesques, des méchants de Spidey dans les aventures du Spider-Man Noir. Entre le Vautour, devenu une créature cannibale aux dents en pointe, inspiré de Nosferatu, et la version sadique d’Otto Octavius, désormais un maniaque en fauteuil roulant qui se sert d’êtres humains comme de cobayes, il y a matière à avoir un panel de vilains à la hauteur du « divertissement popcorn épisodique » promis par Nicolas Cage. L’adaptation live de Spider-Man Noir par Prime Video n’a pas de date de sortie pour le moment.