Snowpiercer saison 4 : un teaser épique pour le grand final de la série catastrophe

Un premier teaser pour la saison 4 de Snowpiercer vient d’être dévoilé, et ça annonce du lourd pour la conclusion de la série à succès.

En 2023, la chaine TNT avait annulé un peu à la surprise générale la quatrième saison de Snowpiercer. Il semblait alors compliqué pour la série de pouvoir revenir, et encore moins d’avoir droit à une fin adéquate. Et pourtant, il n’y pas qu’au cinéma et sur les sites de streaming que les belles histoires peuvent se créer, puisque Snowpiercer a finalement été sauvée par AMC.

La chaine de télévision américaine a en effet racheté les droits de la série en mars dernier pour ensuite annoncer officiellement que Snowpiercer allait revenir après son annulation pour une quatrième saison. Et justement, le premier teaser du final de la série catastrophe a récemment été publié et il nous donne un premier aperçu de ce qui nous attend pour la conclusion de Snowpiercer.

Snowpiercer, encore un petit voyage supplémentaire ?

Si l’extrait est assez court, il nous fait comprendre tout de suite que les personnages vont encore devoir batailler pour leur survie. Il démarre même assez avec les mots « Don’t Run » (« Ne fuyez pas » en français), comme pour signifier qu’il est impossible de quitter ce monde post-apocalyptique. Toutefois, on ne découvre que peu de choses concernant l’intrigue, mais les prochaines bandes-annonces ne devraient pas tarder à nous en apprendre plus.

Pour rappel, la saison 3 de Snowpiercer se terminait sur un gros Cliffhanger (l’expression hein, pas le film avec Stallone), les habitants du « Transperceneige » devant choisir entre la vie à New Eden ou celle à bord du train. Il y a donc fort à parier que cette thématique sera l’un des points centraux de la dernière saison de la série.

« Tin tin, tin tin… Le train en partance de Paris Saint-Lazare à direction du froid et de la mort…«

On retrouvera évidemment les différents membres du casting dans ce grand final, avec notamment Mickey Sumner, Jennifer Connelly, Daveed Diggs ou encore Sean Bean. Cette saison 4 sera showrunnée par Paul Zbyszewski et contiendra 10 épisodes comme les saisons précédentes.

Pour ce qui est de la diffusion, la série est prévue pour le 21 juillet 2024 sur la chaine AMC aux États-Unis. Elle devrait arriver à peu près au moment chez nous, sur la plateforme Netflix où sont toujours disponibles les premières saisons.