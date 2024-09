Robin des Bois ENCORE de retour : une série se prépare, comme si le monde en avait besoin

Personne ne l’avait demandé, MGM va le faire quand même : une nouvelle série Robin des Bois est en production.

Est-ce qu’Hollywood a décidé d’asséner au public du Robin des Bois jusqu’à l’overdose ? Depuis que le film d’Allan Dwan en 1922, et que Les Aventures de Robin des Bois de Michael Curtiz se sont approprié le mythe de Sir Robin de Loxley pour en faire un pourfendeur du mal à l’idéologie communiste, les studios n’ont jamais cessé de nous balancer de l’archer à barbichette et en collants moulants. Et si on garde un souvenir tendre du Robin des Bois : Prince des voleurs avec Kevin Costner, l’immense vague de produits de seconde zone qui lui a succédé nous a conduits à une saturation complète.

Étant donné qu’il s’agit d’un héros inscrit dans le domaine public, c’est un parfait sujet pour le premier producteur venu qui ne veut pas dépenser d’argent dans des droits d’adaptation. Entre l’horrible série télé avec Richard Armitage, les multiples variantes animées, le terrible navet de 2018 avec Taron Egerton et Jamie Foxx, les superhéros Arrow et Hawkeye qui sont des avatars de Robin, et les jeux vidéo, la coupe était déjà pleine. Elle s’était mise à déborder avec l’annonce d’un film réalisé par Michael Sarnoski intitulé The Death of Robin Hood avec Hugh Jackman et Jodie Comer, et la MGM nous inflige le coup de grâce avec sa nouvelle série Robin des Bois.

Toujours le meilleur Robin des Bois

Robin des Bois de Quat’sous

Robin des Bois version MGM sera une série en 10 épisodes, dont la diffusion est prévue pour 2025. À la production, on retrouvera Jonathan English (The Librarians : Next Chapter), appuyé par Todd Lieberman du studio Hidden Pictures. John Glenn (SEAL Team) se retrouve avec le poste de showrunner. La série se veut être une relecture plus moderne du mythe de Robin des Bois, avec une intrigue plus complexe et des personnages féminins plus forts. Malgré cette note d’intention, le synopsis sent le réchauffé.

« Après l’invasion de l’Angleterre par les Normands, Rob, fils d’un forestier saxon, et Marian, fille d’un seigneur normand, tombent amoureux et luttent ensemble pour la justice et la liberté. Alors que Rob devient le chef d’une bande de hors-la-loi rebelles, Marian infiltre le pouvoir à la cour, et tous deux travaillent ensemble pour contrecarrer la corruption royale et ramener la paix dans le pays. »

La souffrance en une image

Michael Wright, directeur de MGM+, s’est montré très enthousiaste quant à ce projet, comme tout bon commercial l’aurait fait. Selon lui, ce nouveau projet colle parfaitement à l’éthique et à la philosophie de MGM+, qu’il définit comme une chaine dédiée aux cinéphiles. Ce Robin des Bois de John Glenn serait « l’incarnation de la promesse de [leur] marque », et ça fait peur.

« Il s’agit d’une nouvelle interprétation de l’histoire classique du héros hors-la-loi qui volait les riches et donnait aux pauvres. Il s’agit d’une aventure romantique passionnante, intelligente, qui apporte à cette histoire bien-aimée une authenticité historique, une profondeur psychologique et une attention particulière à la relation entre Rob et Marian. »

Pour le moment, aucun nom n’a été dévoilé concernant le casting de la série, mais on ne s’attend pas à une distribution de luxe. Le tournage de cette nouvelle énième itération des aventures de Robin de Loxley débutera en février 2025 en Serbie. La série sera diffusée sur MGM+ dans le courant de l’année 2025. À défaut de MGM+ en France, il est possible que la série soit accessible chez nous via Amazon Prime.