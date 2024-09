« Qu’ils aillent se faire foutre » : Stephen Amell (Green Arrow) s’énerve contre la série Peacemaker

L’acteur Stephen Amell s’est énervé contre James Gunn pour sa vanne sur le personnage d’Arrow dans la série Peacemaker.

Il est peu dire que la saison 1 de Peacemaker a été un succès, tant au niveau critique que du nombre de visionnages, notamment sur HBO Max. A sa sortie la série était chaque semaine la deuxième ou la troisième la plus regardée en streaming aux États-Unis, derrière uniquement quelques séries phénomènes comme Yellowstone. La présence de John Cena et l’auto-dérision du projet ont certainement joué en sa faveur, même si tout le monde n’a pas apprécié le ton sale gosse de James Gunn.

La saison 1 a fait une brève évocation du personnage d’Oliver Queen, alias Green Arrow, pour le moquer. Une boutade inélégante que l’interprète de l’archer, Stephen Amell a peu apprécié, comme il l’a fait récemment fait savoir.



A lire aussi Daredevil : Born Again sera encore plus violente que la série Netflix selon Marvel TV

Aucun humour ce Robin des Bois…

Stephen Amell ne veut pas de peace(maker)

Dans l’épisode 8 de la saison 1 de Peacemaker (intitulé Meuh-tenant ou jamais), Arrow, est mentionné pour la première fois dans le DCEU. Cependant, cette référence n’est liée à aucun de ses actes d’héroïsme, bien au contraire, car Peacemaker le décrit comme : « Ce type [qui] va aux conventions de Brony habillé comme le domestique de Twilight Sparkle avec un trou du cul de 10 cm de large percé dans le costume ». Les conventions de Brony sont des conventions liées à l’univers de My Little Pony et Twilight Sparkle en est un des personnages.

Bien que cette réplique 100% Gunn reflète davantage le point de vue décalé de Peacemaker sur le super-héros que la réalité (le trou du cul de 10 cm est un indice), autant dire qu’Amell n’a pas rigolé, comme il l’a raconté dans une émission de Chris Van Vliet :

« C’était un peu inutile. Je n’ai pas du tout apprécié. […] Notre série a été un peu traitée comme de la m**de. Je comprends, on est sur The CW, c’est de la télé. […] Je ne suis pas vraiment en colère, mais je me souviens juste d’avoir entendu ça et de m’être dit : « N*que ces mecs », sérieusement. […] Vous savez à quel point c’est dur de jouer un super-héros sans super pouvoirs pendant 23 épisodes par an ? C’est vraiment, vraiment, vraiment dur, et je ne cherche pas une récompense, mais peut-être qu’il ne faut pas foutre en l’air notre série. Si je devais être en colère contre quelqu’un, ce serait James Gunn pour avoir écrit ça en premier lieu. »

Gang de Requins

Si l’acteur, qui a depuis rangé son arc et son costume, n’a pas épargné James Gunn, il a en revanche bien précisé que son « coup de gueule » ne concernait pas John Cena :

« Mais [John Cena] ne pourrait pas être un type plus sympa. Ce n’est pas une vendetta personnelle contre lui.«

Depuis octobre 2022, James Gunn est co-PDG de DC Studios, avec Peter Safran, producteur de longue date pour DC Studios. Les deux hommes sont pour l’instant chargés de développer Gods and Monsters, qui sera le premier chapitre du DC Universe. James Gunn réalise également le nouveau Superman, qui sortira le 9 juillet 2025.

Le film Supergirl : Woman of Tomorrow est lui prévu pour le 24 juin 2026. D’autres projets sont en préparation comme The Authority, Batman : The Brave and the Bold et Swamp Thing. Au niveau des séries le programme est là encore plutôt chargé également : Creature Commandos le 5 décembre, Waller, Lanterns, Blue Beetle (oui) et Booster Gold.

Oui, c’est n’importe quoi

Si aucune nouvelle n’a été donnée concernant une potentielle réapparition du personnage de Green Arrow, c’est également le flou au niveau de la saison 2 de Peacemaker, qui sera cette fois dans le DC Universe de James Gunn. Cette saison 2 est toujours annoncée pour fin 2025 sur la plateforme Max (après la sortie du nouveau Superman).