Fast & Furious au pays des jouets ? John Cena arrive avec sa propre franchise Mattel

L’acteur John Cena va rejoindre Matchbox, le film de Mattel sur les célèbres petites voitures, après avoir déjà tourné dans Fast & Furious et Barbie.

John Cena a toujours la cote à Hollywood, qu’il soit nu ou habillé. L’acteur navigue entre les grosses comédies et les films d’action, de Very Bad Dads à Bumblebee en passant par Fast & Furious. Cela ne l’a pas empêché de participer à quelques flops vite oubliés, comme The Bubble ou Argylle. L’acteur a également réussi à s’imposer dans l’univers des super-héros, tout en gardant ce jouissif ton comique, avec The Suicide Squad et la saison 1 de Peacemaker, qui a fait réagir.

Le regret Coyote vs. Acme, sacrifié par Warner Bros, n’empêche pas l’acteur d’avoir un carnet de bal bien rempli. Après être apparu à sa demande dans Barbie, il pourrait participer à Barbie 2 car Mattel veut un nouveau film, mais pas comme on l’imagine. D’ailleurs, John Cena continuera chez Mattel, puisqu’il devrait bientôt avoir droit à son propre film de voitures : Matchbox.



A lire aussi Quand le catch fait du ciné : l’improbable usine à navets avec The Rock et John Cena

Plus besoin d’être dans l’ombre de Vin Diesel

Fast & Furious 11.2 ?

Matchbox est une célèbre gamme de jouets Mattel représentant des petites voitures, à l’origine créées par le passionné d’automobile Jack Odell pour sa fille. En plus de Mattel, le film inspiré des modèles miniatures sera aussi produit par Apple Original Films et Skydance. Il permettra de continuer à développer l’univers étendu créé par la marque de jouets après le téléfilm Monster High et avant le Hot Wheels « sombre » de J. J. Abrams, le Polly Pocket avec Lily Collins, et les projets UNO, Major Matt Mason, Bob le Bricoleur, Magic 8 Ball, View Master, American Girl, Thomas et ses amis, Barney, etc. Avec une interrogation sur la teneur des scénarios et sur le risque d’overdose.

John Cena pourrait apporter de l’humour bienvenu à Matchbox, une carte qui avait réussi à Barbie, aussi bien dans le film que dans la promo. Derrière la caméra, on trouve Sam Hargrave, cascadeur des Pirates des Caraïbes et des Avengers, et surtout réalisateur des deux Tyler Rake. Les prévisions se gâtent un peu avec le scénariste du film, David Coggeshall, coupable d’avoir écrit des films franchement oubliables tels que Esther 2 : Les Origines et The Deliverance.

Drive 2

Néanmoins, les amateurs de courses automobiles (même miniatures) devront prendre leur mal en patience, puisqu’à ce jour, aucune date de sortie n’a encore été annoncée.

Mais si ce sont films inspirés par des jouets qui vous attirent, rappelons que Transformers : le Commencement sortira le 23 octobre au cinéma. Si c’est plutôt John Cena qui vous fait vibrer, il faudra attendre fin 2025 pour son retour sur HBO Max avec la saison 2 de Peacemaker, actuellement en préparation.