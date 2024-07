Catcheuses au cinéma : pourquoi on a besoin d’elles (autant que The Rock ou John Cena)

Maintenant qu'on a parlé des films (et/ou navets) de la WWE, il est temps d'ouvrir un peu plus le sujet du catch au cinéma en s'intéressant cette fois au potentiel inexploité des catcheuses sur grand écran.

Les catcheurs sont souvent passés des rings aux plateaux de tournage, le trio star, sinon la Sainte Trinité de la reconversion professionnelle étant évidemment John Cena, Dave Bautista et Dwayne Johnson. A l'inverse, les acteurs n'ont pas tellement l'habitude de quitter leur loge pour grimper sur la troisième corde et s'exploser le dos sur des tables. David Arquette a tenté, et comment dire...

De fait, les catcheurs sont depuis longtemps une mine d'or et une ressource inépuisable dans le cinéma d'action, en particulier quand il s'agit de trouver des seconds rôles casse-cou et/ou des montagnes humaines déjà entraînées et habituées à la fausse bagarre : Hulk Hogan dans Rocky 3, feu Zeus dans Universal Soldier, Edge dans Highlander: Endgame (et plus récemment dans la série Percy Jackson de Disney+ ou la série Vikings), Shawn Michaels dans L’Arme fatale 4, Steve Austin dans Expendables ou encore Triple H dans Blade 3...

D'autres noms, retraités ou encore en activité, seront prochainement à l'affiche (ou du moins au générique), comme Tyler Mane qui reprendra le rôle de Dents-de-sabre dans Deadpool & Wolverine après l'avoir incarné en 2000 dans le premier X-Men, tandis que la Superstar Drew McIntyre, qui évolue à la WWE, sera au casting de The Killer's Game, une comédie d'action réalisée par J. J. Perry et portée par les gros bras de Bautista.

Dernier exemple, toujours chez les super-héros Marvel : Seth Rollins, également membre de la WWE, devrait avoir un rôle secondaire de vilain dans le prochain Captain America 4 – et il faut avouer que si le film n'a rien de bien attrayant sur le papier, la perspective d'un stomp sur la nuque de Sam Wilson (ou n'importe qui d'autre) est assez plaisante. Admirez la beauté du geste :

Après tout, Fast X n'avait pas grand-chose pour lui, sauf Jakob Toretto alias John Cena qui claque un Attitude Adjustment (sa prise de finition fétiche) sur un mercenaire. Trois petites secondes de joie au milieu d'un chaos de 2h20. On pourrait dire la même chose pour le Samoan Drop et le Spear signature de Roman Reigns dans Fast & Furious : Hobbs & Shaw, mais la rédactrice de ces lignes a un gros faible pour toute la dernière séquence du film, baston kitchissime sous la pluie inclue...

Ok, et les catcheuses dans tout ça ?

Les divisions féminines évoluent, ce qui fait que les catcheuses sont davantage populaires et reconnues comme des athlètes professionnelles. On s'éloigne donc progressivement de l'image des faire-valoir sexy au bord du ...