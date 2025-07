Captain America 4 : un rôle de méchant coupé dans le film Marvel à la production chaotique

Un méchant qui devait apparaître dans le prochain Captain America 4 de Marvel aux côtés d’Anthony Mackie et Harrison Ford a été coupé au montage. Encore une preuve que cette production est… compliquée.

Après le méga succès de Deadpool & Wolverine, Marvel reviendra en salles avec Captain America : Brave New World, et il est de plus en plus difficile de le voir autrement qu’un désastre couru d’avance – à en croire les rumeurs et divers indices. Même si on n’est jamais à l’abri d’une bonne surprise, le film réalisé par Julius Onah veut démarrer une nouvelle partie avec les pires cartes en main : un nouveau Captain America que la série Falcon et le Soldat de l’Hiver n’a pas réussi à iconiser, et une production à rallonge qui traduit le flou scénaristique régnant dans l’écurie depuis les cafouillages de la Phase 5 (l’échec d’Ant-Man 3 et The Marvels, le licenciement de Jonathan Majors).



Trois séquences majeures auraient ainsi été coupées après une première projection test peu satisfaisante en 2023. Une seconde projection test aurait ensuite été organisée en octobre 2024, avec deux montages différents. Entre temps, le film a subi de lourdes réécritures et des reshoots massifs supervisés par un autre scénariste.

C’est d’ailleurs lors de ces jours de tournage additionnel que Giancarlo Esposito a été ajouté au casting dans le rôle d’un grand méchant face à Anthony Mackie et Harrison Ford (de quoi écarter l’idée de simples ajustements et corrections). Il incarnera Seth Voelker alias Sidewinder, le chef de la Serpent Society, une organisation criminelle qui a trouvé son leader… mais a peut-être perdu un de ses membres au passage.

BURN IT DOWN

En mai 2024, une photo de tournage volée avait dévoilé la présence du catcheur Seth Rollins (de son vrai nom Colby Lopez) sur le plateau. Depuis, l’identité de son personnage n’a pas été confirmée et ne le sera probablement jamais puisque d’après la Superstar de la WWE, son rôle a été supprimé en salle de montage, comme expliqué lors d’une émission du podcast Insight début 2025 :

« Le film sort en février. Je lui souhaite le meilleur, mais je ne fais pas partie de ce film… J’espère qu’il aura du succès, mais ce sera sans Seth Rollins. […] Le scénario a fait l’objet de nombreuses réécritures et reshoots, si bien que mon rôle a été soit modifié, soit complètement effacé. […] J’ai passé une audition pour éventuellement jouer un autre rôle, je crois, ou une transformation du mien. Je ne sais pas exactement de quoi il s’agissait, mais ils ont fini par prendre une autre direction. »

Seth Freakin Rollins

QU’EST-CE QUI SE PASSE AVEC CAPTAIN AMERICA 4 ?

Même si Marvel n’a rien confirmé ou invalidé, Seth Rollins était pressenti pour incarner le méchant King Cobra associé à la Serpent Society, ou en tout cas un méchant de second plan dans le film. Peut-être que l’arrivée de Giancarlo Esposito est « l’autre direction » mentionnée par le catcheur. Entre les hommes de main de Sidewinder et le Leader de Tim Blake Nelson (qui était dans L’Incroyable Hulk), le scénario avait probablement suffisamment de méchants à gérer.



Là encore, apprendre qu’un second rôle a été coupé du montage final n’a rien d’inédit, mais ce rôle, aussi minime soit-il, aurait marqué les débuts du catcheur au cinéma, loin du giron de la WWE. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’une Superstar se retrouve coupée au montage dans un film Marvel.

Est-ce un avion ? Est-ce un oiseau ? Non ! C’est Captain America…

Dans une moindre mesure, Becky Lynch (de son vrai nom Rebecca Quin), qui est aussi la femme de Seth Rollins, devait apparaître dans une scène post-générique des Eternels – qui n’a finalement pas été gardée. On devrait toutefois l’apercevoir dans le prochain Happy Gilmore 2 avec Adam Sandler, Bad Bunny (qui n’est pas non plus étranger au monde du catch et de la WWE), Julie Bowen ou encore Ben Stiller. Il sortira cependant sur Netflix, qui a récemment conclu un partenariat avec la compagnie de catch. Aucun hasard, donc.

Quant à Captain America 4, il sortira le 12 février prochain en France.