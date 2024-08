Barbie 2 : Mattel veut un nouveau film, mais pas comme vous l’imaginez

Mattel veut préparer un nouveau film Barbie, mais sans Greta Gerwig et avec Illumination (Moi, moche et méchant).

Le monstrueux succès du film Barbie réalisé par Greta Gerwig (budget de production de 145 millions de dollars pour 1,4 milliard de recettes mondiales, selon JP Box-office) a donné des ailes à Mattel côté cinéma. En effet, l’été dernier, il avait été annoncé que le fabricant de jouets préparait des adaptations, entre autres, des franchises Polly Pocket avec la MGM, Hot Wheels pour la Warner, mais aussi Uno et American Girl.

Moi, moche et Barbie

Du côté de la célèbre poupée blonde, Mattel n’a pas encore officialisé la préparation d’un Barbie 2, mais la société américaine ne manquera pas de surfer sur le succès du premier film. Le retour de Greta Gerwig n’a donc pas été confirmé, en sachant que la cinéaste a de quoi s’occuper avec son adaptation de Narnia pour Netflix. Mais Mattel n’a pas dit son dernier mot. D’après Matt Belloni de Puck, le fabricant de jouets souhaiterait travailler avec Illumination Studios sur un film d’animation Barbie.

La filiale d’Universal Pictures est notamment à l’origine de la franchise Moi, moche et méchant et de Super Mario Bros., le film. D’après Puck, la lente mise en place d’une suite à Barbie a poussé Mattel à lancer d’intenses négociations avec Illumination pour préparer une « adaptation à la Super Mario Bros., le film« (The Playlist).

Quand Barbie en animation c’était Casse-Noisette

Selon Matt Belloni, Warner Bros. (distributeur du film de 2023), Greta Gerwig et Margot Robbie ne seraient pas enchantés par ces négociations. Pour rappel, Super Mario Bros., le film a été un énorme succès l’année dernière, avec 1,3 milliard de dollars de recettes mondiales pour un budget de production de 100 millions (selon JP Box-office).

En attendant de savoir si ces négociations aboutiront, notons que le quatrième film Moi, moche et méchant est dans nos salles obscures françaises depuis le 10 juillet dernier. Le long-métrage réalisé par Chris Renaud et Patrick Delage a dépassé les 800 millions de dollars de recettes dans le monde avec un budget de production de 100 millions (selon JP Box-office).