Daredevil : Born Again sera encore plus violente que la série Netflix selon le boss de Marvel TV

La nouvelle série Daredevil : Born Again sera encore plus violente que la première série Daredevil, d’après le boss de Marvel TV, Brad Winderbaum.

Marvel a majoritairement fait des films et séries tous publics, plutôt gentils et inoffensifs, notamment en cultivant un humour bon enfant. Cependant, Blade, Daredevil et le Punisher, par leur violence graphique, arrivaient à maintenir un certain équilibre, contrairement au Marvel Cinematic Universe qui est longtemps resté cramponner au PG-13 (déconseillé aux moins de 13 ans). Le rachat de la Fox et la sortie du trashouille Deadpool & Wolverine (ou plutôt son triomphe au box-office) ont cependant fait sauter la digue après une première tentative moins réussie sur le petit écran avec Echo.

Cette minisérie diffusée sur Disney+ a été classée TV-MA, c’est-à-dire inappropriée aux moins de 17 ans, comme l’était la première série Daredevil qui ne lésinait pas sur la violence. Et la prochaine série Daredevil : Born Again, en projet depuis 2022, promet d’être tout aussi brutale, si ce n’est plus d’après le boss de Marvel TV.



C’est ce qu’on appelle jouer l’avocat du diable

Daredevil Born Again : la violence est aveugle

En pleine promo d’Agatha All Along, Brad Winderbaum, le boss de Marvel TV, a confirmé à Entertainment Weekly que Daredevil : Born Again montera encore d’un cran en matière de violence :

« Je vous le dis, il y aura certaines des scènes d’action les plus brutales qu’on ait jamais faites dans Daredevil: Born Again, qui n’est pas une série horrifique, mais qui offre beaucoup de puissance et d’action viscérale, pour ne pas trop en dire. »

Photo de tournage dévoilée par Deadline en avril 2024

La violence dans la série devrait donc être très crue, en sachant qu’elle était déjà assez corsée dans la précédente. L’annonce se veut rassurante pour les fans, et va dans le sens des photos de tournage de Daredevil : Born Again dévoilées par Deadline, notamment celle (ci-dessus) avec le Punisher de Jon Bernthal une nouvelle fois recouvert de sang (et certainement pas le sien).

Quant au reste du casting, Charlie Cox reprendra le rôle de Matt Murdock/Daredevil, Vincent D’Onofrio rejouera le Caïd, Deborah Ann Woll le rôle de Karen Page, et Elden Henson celui de Foggy Nelson. Il faudra encore patienter un peu avant de voir des nez fracturés et des corps troués, la série devant sortir en mars 2025 sur Disney+.