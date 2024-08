Pachinko saison 2 : les premiers avis sur la suite du K-drama d’Apple TV+ sont tombés

Les premiers avis sur la saison 2 de la série Pachinko sont tombés et c’est toujours aussi bien, apparemment.

Alors que la saison 2 du phénomène Squid Game sortira le 26 décembre sur Netflix, il est peu dire que, notamment sur les plateformes, les séries autour de la Corée (du Sud) ont la cote. Si les séries coréennes pullulent sur le N rouge notamment (The Glory, Sweet Home, Stranger…), l’une des plus abouties ces dernières années se trouvent pourtant sur une des plateformes adverses : Pachinko sur Apple TV+.

D’une manière très impressionnante, la showrunneuse Soo Hugh avait réussi à adapter merveilleusement une première partie de la grande fresque éponyme écrite par Min Jin Lee avec la saison 1 sortie en 2022. Un succès unanimement salué par la presse, notamment grâce à ses choix narratifs, donnant le temps aux personnages d’évoluer et choisissant de ne pas adapter le roman en une seule saison (ce qui aurait été impossible). Deux ans plus tard, la suite est donc arrivée et les premières critiques sont tombées. Revue de presse.

A lire aussi Notre critique de la saison 1 de Pachinko

Pachinko saison 2 : le succès continue

« La série est si finement structurée qu’elle est de plus en plus époustouflante au fur et à mesure de son déroulé. Voir Pachinko est une expérience douloureuse, joyeuse, mélancolique, et remuante, c’est une œuvre magistrale qui marquera son temps. » Collider

« Soo Hugh a réussi à transposer un roman complexe en série sans perdre sa profondeur, tout en adaptant parfaitement l’histoire de Lee au format sériel, en jouant notamment avec des cliffhangers. Et, si cette nouvelle saison n’est qu’une étape, c’est le genre de série qui ne fera que s’enrichir à chaque nouvelle saison. » TV Guide

« Même si les deux arcs narratifs principaux sont inégaux – beaucoup plus de choses se passent dans la timeline de la Seconde Guerre mondiale que celle de 1989 – les scénaristes trouvent toujours des idées perspicaces pour les relier entre eux. Ils sont bien aidés par le travail remarquable de Kim Minha et Youn Yuh-jung, qui se valorisent l’une l’autre pendant que l’on comprend les origines de la détermination du personnage de Kim Sunja […]. Tout ça étant accompagné par la magnifique musique ampli de tristesse de Nico Muhly, on est aisément emportés par l’histoire de Sunja. » The New York Times

La saison 1 finissait déjà sur un cliffhanger

« Pachinko est une saga épique, bouleversante et modeste sur les traditions, l’espoir et la haine. C’est le deuxième round et c’est incontestablement une des meilleures séries actuelles. » The Daily Beast

« Si aucun élément de l’histoire ne peut être complet seul, à l’inverse, lorsqu’ils sont tous assemblés, ils forment quelque chose de plus complexe, moins prévisible et plus riche. » The Hollywood Reporter

« C’est une saison de transition, qui se termine avec peu de choses résolues et des lacunes à combler. Mais elle propose les mêmes plaisirs au niveau des performances et de la mise en scène que pour la première saison, sa portion d’amour et de deuil, et se situe bien au milieu du livre originel. » Los Angeles Times

Toujours autant d’émotions

« On a peut-être un peu de difficulté à s’immerger pleinement dans Pachinko, mais les acteurs sont tous excellents. » Wall Street Journal

« On se demande à quel point Pachinko aurait pu être meilleur si les scènes durant les années 1980 avaient été supprimées et si nous étions restés avec la jeune Sunja tout au long de la saison… Tel qu’elle est, il s’agit toujours d’un excellent drame alimenté par une intelligence émotionnelle rare. » The Guardian

« La deuxième saison de Pachinko est en régression par rapport à la qualité de la première, mais on y retrouve encore fréquemment quelques lueurs de ce qui a fait de la saison précédente un joyau si émouvant. » Looper

On a déjà envie de voir la suite

Avec 87/100 de moyenne critique sur Metacritic, la saison 2 de Pachinko est donc sur la même lancée que la première saison qui affichait la même moyenne. Les avis sont peut-être un peu moins dithyrambiques, notamment parce que cette deuxième salve d’épisodes est, a priori, une étape narrative qui amène doucement la troisième saison (si elle est commandée). Les histoires sont donc toujours aussi passionnantes mais leurs arcs ne sont pas terminés, ce qui pourra légèrement frustrer.

En attendant, il s’agit dans tous les cas, au vu des retours, d’une des meilleures séries du moment et toujours un des joyaux d’Apple TV+. La saison 2 a débuté ce 23 août 2024 sur Apple TV+ avec son premier épisode. Un nouvel épisode de Pachinko sera diffusé chaque vendredi jusqu’au 11 octobre.