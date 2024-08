Only Murders in the Building saison 4 : les premiers avis sur la série Disney+ sont là

Les premiers avis pour la saison 4 d’Only Murders in the Building sont tombés, et ça a l’air toujours aussi bon !

Le whodunit a toujours autant la cote ! En effet, le genre connait une période faste depuis plusieurs années, notamment aidé par les sorties de l’inégale trilogie Hercule Poirot de Kenneth Branagh et des deux premiers films À couteaux tirés chez Netflix. Plus récemment, on peut même penser à Meurtre mode d’emploi, l’adaptation du populaire roman éponyme écrit par Holly Jackson, elle aussi disponible sur la plateforme au N rouge.

Et tandis qu’À couteaux tirés 3 s’est dévoilé avec un teaser et un titre mortel, une autre série bien connue du genre a vu sa quatrième saison débarquer sur Disney+. Il s’agit d’Only Murders in the Building, dont les premiers avis viennent également de tomber.

Trio de têtes

Only Good Critics in the Building

« D’une certaine manière, après quatre saisons, « Only Murders in the Building » ne fait que s’améliorer et prouve qu’une bonne alchimie peut porter n’importe quelle série plus loin qu’on ne l’imaginait. » Caitlin Albers – Looper

« Alors que la saison 3 avait séparé le trio, chacun étant amené dans sa propre direction, cette saison les rends plus forts que jamais. Tandis qu’ils travaillent ensemble pour résoudre cette nouvelle affaire, ils se retrouvent de manière hilarante et loufoque, permettant à Martin, Short et Gomez de vraiment s’épanouir dans leurs rôles respectifs. » Anna Govert – Paste Magazine

« Le rythme baisse un peu vers le milieu des huit épisodes et Meryl Streep n’est pas assez présente. Mais il y a beaucoup de rebondissements, notamment un cameo que Disney+ tient à garder secret. Tout ça donne une saison de folie pour cette sensation du streaming qui est parvenu à prendre vie. » Ed Power – The Telegraph

Choqué devant tant de succès

« À première vue, même si la série peut sembler être devenue trop grande pour ses ambitions, je pense que cette saison trouve un bel équilibre entre ce qui a originellement fait son succès et ses quelques éléments nouveaux. » Ethan Anderson – Slashfilm

« Même si la saison 4 ne parvient pas à atteindre les sommets de la précédente, Only Murders in the Building, créée par Martin et John Hoffman, reste une série bien écrite et constamment divertissante qui, franchement, pourrait durer éternellement. » G. Allen Johnson – San Francisco Chronicle

« Dans son cœur, on retrouve deux acteurs comiques chevronnés qui s’amusent beaucoup, et Selena Gomez qui est heureuse, à l’aise et qui apprécie chaque minute de cette expérience. Dans un an, je relirai probablement ce texte en essayant de me rappeler ce qu’il s’est passé et en me demandant si la série a encore du jus. Et puis je me délecterai avec plaisir d’une autre saison. » Mary Siroky – Consequence

Seulement des meurtres dans l’ascenseur

« La saison 4 ne perd jamais une seule étape dans son engagement à proposer un polar convaincant. » Matthew Creith – TheWrap

« Spirituel, merveilleux et étrange dans tous les sens du terme, Only Murders in the Building continue d’être l’une des meilleures séries policières du moment… » Remus Noronha – Collider

« La saison 4 de Only Murders in the Building, bien que toujours très bonne, n’atteint pas tout à fait la qualité élevée des saisons précédentes, en raison de certains arcs de personnages un peu plus faibles. L’intrigue du mystère et du meurtre est cependant suffisamment palpitante pour faire le travail. » Beatrine Shahzad – Discussing Film

Enveloppés dans le succès

Comme on peut le voir, les critiques sont globalement unanimes : cette saison 4 d’Only Murders in the Building fonctionne tout autant que le reste de la série. Les performances des trois acteurs principaux (Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez) semblent toujours aussi convaincantes, tandis que l’aspect mystère/crime garderait également la même efficacité que pour les saisons précédentes.

Certains déplorent une très légère baisse par rapport à la saison 3, mais rien de suffisamment choquant pour que cela entame véritablement les gros points forts de cette suite. Quoi qu’il en soit, si vous voulez vous y plonger, le premier épisode de la saison 4 d’Only Murders in the Building est disponible sur Disney+ depuis ce 27 août 2024.