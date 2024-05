À couteaux tirés 3 : le casting du film Netflix se précise avec quelques noms prometteurs

Après le teaser d’À couteaux tirés : Wake Up Dead Man, plusieurs acteurs prometteurs pourraient rejoindre le casting et c’est une excellente nouvelle.

Les deux premiers long-métrages À couteaux tirés de Rian Johnson ont atteint un énorme succès sur Netflix, à tel point que la plateforme a ensuite conclu un accord record de 450 millions de dollars pour deux suites supplémentaires particulièrement attendues. Et avec le récent teaser d’À couteaux tirés 3, la hype risque d’encore monter en puissance avant la sortie de ce nouveau film intitulé Wake Up Dead Man.

Après les incroyables castings des deux premiers volets (qui comptaient notamment Chris Evans, Ana de Armas ou encore Edward Norton), on se demandait donc forcément qui pouvait rejoindre Daniel Craig dans Wake Up Dead Man. Et on commence à avoir des éléments de réponse puisque quelques noms en vogue auraient rejoint ce nouvel opus des aventures de Benoit Blanc.

En route pour de nouvelles aventures !

À couteaux tirés : Du tennis et Elvis !

Selon Deadline, Josh O’Connor et Cailee Spaeny auraient intégré la distribution d’À couteaux tirés 3. Le premier a récemment été remarqué pour sa très bonne performance dans le film Challengers de Luca Guadagnino et plus anciennement dans la série The Crown, grâce à laquelle il a notamment remporté un Golden Globe et un Emmy Awards. Quand à Spaeny, elle s’était fait remarquer avec Pacific Rim : Uprising avant de récemment exploser avec Priscilla de Sofia Coppola, où elle incarne l’épouse d’Elvis, ce qui lui a valu le prix d’interprétation féminine à la Mostra de Venise 2023. Plus récemment encore, elle a mené en partie le dernier film d’Alex Garland, Civil War, et sera prochainement la tête d’affiche d’Alien: Romulus.

Si la présence d’O’Connor et de Spaeny au casting de Wake Up Dead Man semble plutôt certaine, plusieurs rumeurs ont laissé entendre que Tom Hardy et Lindsay Lohan seraient également de la partie. Cette dernière information ne repose toutefois pas sur des sources aussi solides, il faudra donc attendre confirmation.

Attention, il pourrait bien tuer quelqu’un avec cette raquette.

Toujours selon Deadline, le film écrit et réalisé par Rian Johnson devrait démarrer sa production dans un mois environ, pour une sortie sur Netflix prévue en 2025. Mis à part le titre, aucun détail de l’intrigue de Wake Up Dead Man n’a pour le moment été dévoilé, mais il ne faudra sans doute pas attendre trop longtemps avant d’obtenir des précisions à ce sujet. Affaire à suivre.