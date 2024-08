Ironheart : les acteurs en disent plus sur la série Marvel dont tout le monde se fiche

Dominique Thorne, Anthony Ramos et Alden Ehrenreich en disent plus sur leur série Marvel Ironheart.

À l’édition 2024 de la D23, le 10 août dernier, Marvel a dévoilé la première bande-annonce de sa nouvelle série Ironheart, créée par Chinaka Hodge (Snowpiercer, The Midnight Club). Ces premières images ont permis de découvrir en costume une partie du casting de la série, notamment Dominique Thorne (Si Beale Street pouvait parler) de retour en Ironheart après Black Panther: Wakanda Forever, Anthony Ramos (D’où l’on vient) en The Hood et Alden Ehrenreich (Solo : A Star Wars Story) dans un rôle encore tenu secret.

Dominique Thorne qui prépare son retour

Des détails sur Ironheart

Cette bande-annonce a également dévoilé les prémisses de l’histoire d’Ironheart. Son récit se déroulera juste après les évènements de Black Panther : Wakanda Forever. Ironheart y fera la connaissance du personnage d’Anthony Ramos, The Hood, qui la fera utiliser ses pouvoirs de manière moralement douteuse. Au micro d’Entertainment Weekly, une partie du casting a commenté et donné quelques détails sur l’intrigue de la série. Dominique Thorne :

C’est une invitation à explorer les racines et l’éducation [d’Ironheart]. Nous retournons dans sa ville natale, Chicago, où elle est confrontée à une sorte de dilemme sur la manière dont elle veut utiliser ses pouvoirs, le génie qu’elle se découvre, et décider de ce qu’elle va en faire. […] Avec qui et de quelle manière vais-je utiliser ces capacités que je me suis découvertes ?

Ironheart au début de Black Panther 2

Durant l’entretien, Anthony Ramos complète l’intervention de sa comparse en affirmant que ces questionnements seront ceux d’une grande partie des personnages d’Ironheart. Ces problématiques pousseront d’ailleurs certains personnages à des actes répréhensibles. Le comédien Alden Ehrenreich s’est exprimé sur ce refus de manichéisme qui caractériserait la série créée par Chinaka Hodge :

Lors de mon premier rendez-vous pour la série, on m’a dit que le but était de ne pas avoir de personnages ouvertement gentils ou méchants, que tout le monde devait être vraiment ambigu. La série est une sorte de portrait psychologique et sensible de chacun de ses personnages, particulièrement Riri, mais pas que. On voit toutes sortes de choses et c’est un univers que nous n’avons jamais exploré auparavant.

Aucune date de sortie n’a encore été officialisée pour Ironheart, mais la série arrivera courant 2025 sur Disney+.