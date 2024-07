House of the dragon saison 2 : qui est ce curieux personnage de l’épisode 3 ?

L’épisode 3 de la saison 2 de House of the Dragon a introduit un curieux personnage, qui pourrait prendre pas mal d’importance dans la suite de la série dérivée de Game of Thrones. ATTENTION SPOILERS !

Les enfants illégitimes (qu’ils le soient secrètement ou non) sont légion dans l’univers de Game of Thrones : Jon Snow en est un, tout comme Ramsay Bolton, la fratrie consanguine des Barathéon (Joffrey, Tommen, Myrcella), ou encore Ellaria Sand. Dans House of the Dragon aussi les bâtards sont nombreux : Lucerys, Jacaerys, Joffrey Velaryon… et maintenant Ulf, qui nous a été présenté dans le troisième épisode de la saison 2.

Ce personnage joué par Tom Bennett prétend ainsi être le fils né hors-mariage de Baelon Targaryen et le petit-fils de l’ancien roi Jaehaerys Ier, ce qui ferait de lui le demi-frère de Daemon et de Viserys, et l’oncle de Rhaenyra et de l’actuel roi Aegon II. Étant donné que l’intrigue s’articule autour d’un conflit de succession avec son lot de bâtardise problématique et de tromperie, le fait qu’un épisode s’attarde autant sur ce personnage n’a a priori rien d’un hasard.

On a donc de bonne raisons de penser qu’Ulf prendra part à la fameuse Danse des Dragons. Reste à savoir dans quel camp.

INGLORIOUS BASTERD

La présentation d’Ulf se fait en seulement quelques plans et lignes de dialogues, mais rien qu’avec ça, le personnage a déjà une lourde caractérisation. Comme on a pu le voir dans l’épisode 2 (où il apparaît brièvement pour la première fois), c’est un voleur à la petite semaine qui ne semblait pas particulièrement choqué de voir des dératiseurs innocents pendus sur place publique. Et comme on le constate dans l’épisode 3, c’est aussi un joyeux luron habitué des tavernes, dont on soupçonne facilement le penchant pour l’alcool et les fins de mois difficiles.

Première apparition d’Ulf, passée plutôt inaperçue

C’est surtout un fanfaron qui veut se donner plus d’importance qu’il n’en a, allant jusqu’à parler des Targaryen comme de « sa Maison » et des risques qu’il encourt à parler de son ascendance (alors qu’il est fort probable qu’aucun d’entre eux ne connaissent son existence). Enfin, et c’est sûrement le plus important, Ulf a tout l’air d’être un personnage ambigu, dont la loyauté pourrait facilement vaciller. Il affirme ainsi que Rhaenyra est la seule reine légitime du royaume avant de sous-entendre que son héritier, Jacaerys Velaryon, serait lui aussi un bâtard. Mais en voyant Aegon débarquer, il prend l’initiative de beugler « vive le roi ! » en baissant la tête.

Les Targaryen, Noirs et Verts confondus, feraient donc mieux de se méfier de ce curieux personnage, encore plus quand on sait ce qu’il devient dans le roman Feu et Sang de George R.R. Martin dont la série HBO est tirée.

Le prochain agent du chaos ?

HOUSE OF THE DRAGON AND « DRAGONSEED »

À PARTIR DE LÀ, ON VA SPOILER LE ROMAN

Du sang Targaryen coule effectivement dans les veines d’Ulf le Blanc (White, en VO), ce qui a une importance considérable dans le contexte de la Danse des dragons. Dans Game of Thrones, Jon Snow – de son vrai nom Aegon Targaryen – est le fils illégitime de Rhaegar et Lyanna Stark, et n’a donc pas non plus les cheveux caractéristiques des Targaryen. Ça ne l’empêche pas dans la saison 8 de grimper sur le dos de Rhaegal, un des trois dragons de Daenerys, et d’arriver à le contrôler, du fait de son héritage génétique.

Dans le roman, un événement change tout pour Ulf : la Semaison rouge. Conscient que le nombre de dragons impliqués dans la guerre déterminera leur victoire ou leur défaite, Jacaerys fait appel aux semences de dragon, l’appellation politiquement correcte des bâtards d’origine valyrienne, pour devenir dragonniers ou dragonnières et ainsi gonfler les rangs des Noirs.

Krokmou un peu plus dur

Ulf est un des rares à réussir à dompter un dragon et à s’engager parmi les partisans de Rhaenyra, participant à plusieurs batailles, dont la prise de Port-Réal. Il est ainsi adoubé et reçoit quelques terres en guise de récompense, non sans lui faire gonfler les chevilles. Comme d’autres, Ulf finit par trahir les Noirs, aussi bien par lâcheté que par intérêt personnel.

Le pauvre type devient dès lors un très sale type qui viole et torture sans être inquiété. Après avoir été le problème du clan de Jacaerys et de sa mère, il devient donc le fardeau des Hightower à cause de ses ambitions de plus en plus démesurées, qui iront jusqu’à lui faire revendiquer la couronne. C’est finalement un tonneau de vin blanc empoisonné qui l’écarte définitivement du trône de fer.

Évidemment, travail d’adaptation oblige, il se peut que la série gomme certains aspects de sa personnalité (son sadisme, notamment sexuel) pour mettre l’accent sur d’autres (sa couardise). Toujours est-il qu’on devrait encore entendre parler d’Ulf dans cette deuxième saison de House of the Dragon, et pas en bien.