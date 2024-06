Fallout saison 1 : pourquoi la fin a été changée plusieurs fois, sur la série Amazon

Alors que la saison 2 de la série Fallout est attendue sur Amazon Prime Video, l’actrice Ella Purnell a raconté pourquoi la dernière grande scène de la saison 1 a été retournée plusieurs fois.

Dans la course aux adaptations de jeux vidéo, Amazon défend son bout de gras avec un engouement à la hauteur de ses budgets délirants (16 milliards en 2022, pour les films, les séries et la musique). Le géant développe une série God of War, planche depuis des années sur Mass Effect, et prépare aussi Like a Dragon : Yakuza.

Et bien sûr, il y a Fallout. Lancée en avril 2024, la série créée par Graham Wagner et Geneva Robertson-Dworet, et notamment produite par Jonathan Nolan et Lisa Joy (Westworld), a rencontré un succès immédiat. A tel point que la saison 2 a été officiellement commandée par Amazon quelques jours seulement après sa diffusion.

La saison 2 est encore loin mais l’actrice Ella Purnell, qui incarne l’héroïne Lucy, assure le service après-vente. Elle a ainsi raconté pourquoi la dernière grande scène de la saison 1 a été retournée plusieurs fois.

ATTENTION SPOILERS SUR LA FIN DE FALLOUT SAISON 1

Ella est là

LE DÉFI DE LA FIN DE LA SAISON 1 DE FALLOUT

Dans l’épisode 8 de la saison 1 de Fallout, Lucy MacLean découvre enfin la vérité. La méchante Lee Moldaver n’est vraiment la méchante, et son gentil papa Hank n’est pas si gentil. Des années plus tôt, Rose MacLean a tenté de s’échapper du Vault 33 avec ses enfants, avant d’être rattrapée et transformée en goule suite au bombardement de Shady Sands, commandé par son mari, Hank. Et il se trouve que Rose n’est pas morte… puisque c’est elle la goule attachée à la table de Moldaver, à quelques mètres de Lucy.

Fous ta goule

Ça fait beaucoup de choses à digérer pour l’héroïne, qui finit par accepter que son père est bel et bien timbré, avant d’abattre sa pauvre mère. Et c’est justement parce que Lucy perd absolument tous ses repères lors de cette confrontation finale que la scène a été retournée plusieurs fois, comme Ella Purnell l’explique à The Hollywood Reporter en juin 2018 :

« On a retourné cette fin plusieurs fois. C’était difficile parce qu’on devait trouver une réaction qui avait du sens pour Lucy. Mais aussi, à cause de toutes ces choses énormes qui se passent autour et tous ces grands moments intercalés si rapidement au milieu, il fallait que ça ait du sens par rapport au ton général, et pour l’expérience des spectateurs. »

En effet, cette confrontation s’étale sur quasiment tout l’épisode 8. Lucy arrive au QG de Moldaver au bout d’une dizaine de minutes mais n’en ressort que quarante minutes après. Au milieu : des flashbacks expliquant ce qui a précédé l’apocalypse, et les intrigues autour de Norm dans Vault 31 et Maximus, qui finit par rejoindre Lucy.

LUCY IN THE SKY WITH AMAZON

L’actrice Ella Purnell explique que l’objectif était de ne pas perdre le personnage dans la narration, au milieu de ces enjeux spectaculaires. Et apparemment, ça n’a pas été une mince affaire :

« Il fallait qu’on comprenne qu’un changement irréversible est en train de se produire. Ce qui est fait ne peut être défait à partir de là. (…) On a essayé d’énormes réactions émotionnelles. J’ai essayé la rage, j’ai essayé de péter un câble, et rien ne semblait authentique.«

La Purnell de mes yeux

L’équipe a donc pris le temps de repenser la scène, et se recentrer sur la trajectoire émotionnelle de Lucy :

« Donc on a retourné la scène quelques jours plus tard, et les scénaristes et moi avons eu de longues et grandes discussions à propos de ce qui manquait. Il fallait que je fasse l’inventaire de Lucy, tout ce qu’elle était et tout ce pour quoi elle était connue, toutes ses grandes caractéristiques, pour trouver l’opposé de tout ça. Lucy a toujours été une personne qui prend les choses en main. Elle sait toujours ce qu’elle veut, elle sait toujours ce qu’elle veut faire et, à ce moment là, elle ne prend pas les choses en main. Elle est dans un état de catatonie, elle est paralysée, elle essaye de gérer ce qui se passe, et c’est Maximus qui doit la remuer pour la ramener. »

Du moins jusqu’à un certain point, puisque Lucy décide tout de même d’épargner son père, tuer sa mère, et suivre la Goule qui part en quête de sa famille. La saison 1 se termine ainsi avec de nouveaux enjeux clairs, et surtout un teasing évident pour les fans des jeux vidéo : New Vegas, où se dirige le père de Lucy.

Une chose semble sûre : il y aura encore plusieurs saisons de Fallout. Le co-créateur de la série expliquait à The Hollywood Reporter en juin 2024 :

« On a parlé de trois saisons et on a parlé de cinq saisons. Vu le succès de la série, cinq saisons semble d’un coup plus attirant. »

Il n’y a pas encore de date de diffusion pour la saison 2 de Fallout, qui n’a pas encore été tournée.