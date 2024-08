Evil Dead : une nouvelle série est en préparation, et c’est Bruce Campbell qui le confirme

Une nouvelle série Evil Dead est en préparation, et Bruce Campbell est impliqué.

Depuis qu’il l’a incarné pour la première fois dans Evil Dead en 1983, Bruce Campbell n’a jamais vraiment lâché son rôle fétiche d’Ash Williams. Apparaissant dans tous les projets liés a la franchise, l’acteur a même eu droit à une série centrée sur son personnage en 2015, avec Ash vs. Evil Dead créée par Sam Raimi, réalisateur de la trilogie originale.

Un rôle mythique, qui ne semble jamais avoir réellement dérangé le comédien. Sauf que, comme toute bonne chose a une fin, l’acteur a annoncé ne plus dégainer la tronçonneuse et le fusil à pompe devant la caméra suite à l’annulation de la série en 2018. Après avoir repris son rôle dans quelques jeux vidéos liés à la franchise, Campbell vient d’annoncer son implication dans un projet se situant dans l’univers de Raimi, et ce n’est pas de la manière dont vous l’attendiez.

La bagarre pour voir Bruce partout

Ash, de retour ?

C’est lors d’un entretien avec Entertainment Weekly que l’acteur a discuté de l’état actuel de la franchise. Pour lui, celle ci n’a pas a se limiter a lui et à Raimi pour grandir, c’est aussi a ce moment là qu’il a révélé l’existence d’un projet de série d’animation Evil Dead,

« On est sorti de la cabine [depuis le Evil Dead de Fede Álvarez], Sam [Raimi] n’a pas besoin de réaliser, je n’ai pas besoin de jouer le rôle d’Ash. […] Le truc, c’est de prendre les éléments que les gens aiment, c’est-à-dire des innocents torturés par une entité malveillante, et des gens qui n’ont aucune compétence pour l’arrêter. […] On développe une version animée, comme une série. […] Ca, je le ferai. Je ferai la voix d’Ash toute la journée parce que ma voix n’a pas vieilli autant que moi. »

Une icone jusqu’au bout

Rien n’est connu à propos de ce fameux dessin animé Evil Dead, mais la formulation « comme une série » pourrait peut-être dire qu’il s’agirait en fait d’une anthologie se situant dans cet univers. Entertainment Weekly a également précisé que l’acteur avait réaffirmé sa volonté de ne pas reprendre le rôle en prise de vue réelle. Pour en savoir plus sur ce projet, il faudra attendre plus de précision. Aucune date de sortie n’est connue pour la série.