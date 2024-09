Le Comte de Monte-Cristo revient… au féminin : TF1 prépare une série avec Audrey Fleurot (désolé)

Après Le Comte de Monte-Cristo avec Pierre Niney, le roman de Dumas va être adapté une fois de plus. Sur TF1 et avec Audrey Fleurot.

Début septembre, Jenna Ortega expliquait auprès de MTV qu’elle ne voyait aucun bienfait à porter à l’écran des versions féminines d’icônes masculines (comme James Bond). Selon elle, il serait plus productif d’écrire de nouvelles héroïnes, plutôt que de recycler de vieux personnages. Un avis intéressant, mais qui ne tranche pas une question complexe.

Cette question c’est évidemment celle de la réappropriation des mythes anciens par des figures féminines modernes. Un sujet passionnant que l’on pourrait creuser à l’occasion de l’annonce d’une version féminine du Comte de Monte-Cristo… par TF1 et avec Audrey Fleurot. Un projet tout récemment amorcé, tandis que l’adaptation avec Pierre Niney au cinéma fait un énorme carton. On serait presque tenté d’y soupçonner un certain opportunisme, mais Audrey Fleurot veut nous convaincre du contraire.

Le Comte…

Dumas sur TF1

Lors d’un entretien avec Le Parisien, la comédienne habituée des fictions de TF1 (Le Bazar de la Charité, Les Combattantes, HPI) a révélé sa propre méfiance vis-à-vis de la production d’une série La Comtesse de Monte-Cristo. Selon elle, l’idée même du projet est délicate. Néanmoins, elle ne s’est pas sentie de refuser une aussi belle occasion de s’attaquer à l’un des plus grands romans d’aventures de l’histoire :

« Quand la chaîne me l’a commandée, je me suis demandé si ce n’était pas un cadeau empoisonné de féminiser le personnage le plus adapté au cinéma. […] Ce roman est celui qui m’a le plus passionnée et la série avec Jacques Weber, avant celle avec Gérard Depardieu, a été mon premier choc à la télé. C’était gonflé de refuser. Il fallait trouver la bonne idée pour justifier une énième version. »

…et la Comtesse

Adapter c’est trahir

Car oui, avant la récente (et très chouette) version avec Pierre Niney, le Comte de Monte-Cristo avait déjà été adapté un très grand nombre de fois. En séries, en films, en BD, etc. Le romancier Umberto Ecco disait même que le livre de Dumas était le plus passionnant jamais écrit. Et pour cause : ce récit de vengeance a inspiré une pléthore d’autres histoires à travers le monde. Ce Batman de la Restauration est devenu un mythe immortel mainte fois réinventé… et Audrey Fleurot ne voit pas d’objection à le réinventer encore :

« Dans les adaptations, pour rationaliser économiquement, on a tendance à mettre en avant toujours un peu les mêmes épisodes alors, qu’en fait, on pourrait en choisir 1 000 […] une porte d’entrée, un éclairage très différent qui apporte une autre lecture«

Lady Vengeance de Park Chan-wook, c’était déjà un peu la Comtesse de Monte-Cristo

En effet, adapter une œuvre c’est d’abord la trahir. Parmi les meilleures adaptations du Comte de Monte-Cristo, beaucoup sont totalement déloyales envers le texte du Dumas. On pourrait citer la série d’animation japonaise Gankutsuou où Emond Dantès est un vampire de l’espace. Le génial film Old Boy, de Park Chan-wook, qui reprend l’intrigue pour la renverser. Ou l’opéra portugais Haydée, qui inverse le point de vue de l’histoire.

Les mythes évoluent, changent et peuvent être réinvestis par la modernité. Donc pourquoi pas une Comtesse de Monte-Cristo ? Après… faut-il encore que ce soit réussi. Et avec TF1 et la boîte de production de HPI aux commandes, on est déjà un brin sceptique. Audrey Fleurot, qui est également productrice, aura heureusement le temps de cogiter à la bonne façon de mener ce projet d’ici le début du tournage de la série, en septembre 2025.