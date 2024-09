Le Comte de Monte-Cristo a tout écrasé au box-office (et notamment Les Trois Mousquetaires)

Le Comte de Monte-Cristo, réalisé Alexandre de La Patellière et Mathieu Delaporte, a été l’un des plus grands succès des salles françaises de cette année. Et il prouve que le cinéma français d’aventure est toujours bankable.

Après Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan et sa suite Milady, la maison de production Pathé a remis le couvert pour une nouvelle tentative de ramener Alexandre Dumas au cinéma avec Le Comte de Monte-Cristo. Aux commandes de ce projet, on a retrouvé Alexandre de La Patellière et Mathieu Delaporte, qui étaient déjà en charge de la production et du scénario des Trois Mousquetaires.

Que ce soit pour le diptyque Les Trois Mousquetaires ou pour Monte-Cristo, la méthode de Pathé semble être la même. Assembler un casting fédérateur de figures populaires, fournir un gros budget aux films, et renouer avec le grand spectacle à la française bâti sur des icônes incontournables de l’histoire de la littérature made in France.

Pierre Niney, Anaïs Demoustier, Bastien Bouillon, Laurent Lafitte se partagent donc l’affiche du film du duo De La Patellière/Delaporte. Le Comte de Monte-Cristo a battu des records d’entrées, ce qui a permis d’éponger le bilan doux-amer des Mousquetaires.

En route vers les sommets

Le Carton de Monte-Cristo

D’abord prévu pour une sortie fin 2024, Monte-Cristo a vu sa date de sortie avancée à juin 2024, afin d’éviter les blockbusters américains de fin d’année Mufasa : Le Roi lion et Vaiana 2. Cet avancement dans le calendrier lui permet de faire un passage remarqué « hors compétition » au Festival de Cannes. À sa sortie, Monte-Cristo est globalement bien reçu par la critique.

En salles depuis le 28 juin 2024, Le Comte de Monte-Cristo a fait carton plein. Le film a dépassé les 8 millions d’entrées, et affiche des recettes à hauteur de 62 millions de dollars selon le site Box-Office Mojo, soit un peu plus de 56 millions d’euros. Et ce, avec un budget officiel de départ pour Monte-Cristo de 43 millions d’euros. Au box-office mondial, le film fait mieux que Night Swim (55 millions de dollars de recettes), que le biopic d’Amy Winehouse Back to Black (51 millions) et, rions un peu, fait deux fois mieux que Borderlands (31 millions).

Batman version 19ème siècle

Le film a bénéficié en plus d’une fenêtre de sortie parfaite. Le weekend suivant son lancement survient la fête du cinéma. En cinq jours, le film passe le cap du million d’entrées. Puis c’est la cavalcade : 5 millions d’entrées en un mois, 7 millions en sept semaines et une entrée dans le top 100 des plus gros succès du cinéma français au passage. À ce jour le film cumule huit millions de spectateurs.

Même si on reste loin des deux raz-de-marée 2024 Un p’tit truc en plus d’Artus, avec ses 10 millions d’entrées, et Vice-Versa 2 (8,3 millions de spectateurs), Monte-Cristo fait historiquement jeu égal avec Les Couloirs du temps : Les Visiteurs 2 (8 millions d’entrées) en termes d’entrées dans les cinémas français. Il a réussi à surpasser les scores d’Un Indien dans la Ville et La Vérité si Je Mens 2 et leurs 7,8 millions d’entrées.

Le producteur Dimitri Rassam a d’ailleurs laissé parler son enthousiasme sur les réseaux sociaux quand Le Comte a passé le cap des 8 millions d’entrées. Il a ainsi révélé qu’il s’agissait du chiffre qu’il visait dès le départ.

8 MILLIONS D’ENTRÉES !!!!!!!! Je le confesse, c’est de ce chiffre dont je rêvais. Je ne voulais pas le dire, par superstition un peu, par crainte surtout que ma mégalomanie ne soit perçue comme de l’arrogance et entrave au passage le destin du film. Légèrement autocentré donc 😠… pic.twitter.com/lSMY6qiWof — Dimitri Rassam (@Dimitri_Rassam) September 9, 2024

Le Comte est bon

Même si sur le papier, Le Comte de Monte-Cristo semble avoir réappliqué la même recette que celle des Trois Mousquetaires, les résultats ont été bien différents. Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan a bénéficié d’un budget de 36 millions d’euros, et Milady de 36,1 millions. D’artagnan a réalisé 5 277 409 entrées, et a rapporté 29 millions d’euros. Quant à Milady, le film a atteint 3 276 548 entrées, et a rapporté quasiment 20 millions d’euros. Comparé aux 8 millions de spectateurs et aux 56 millions d’euros de Monte-Cristo, les Mousquetaires font pâles figures.

Il est possible que cet écart ait un peu refroidi les ambitions de Pathé concernant Les Trois Mousquetaires. D’Artagnan et Milady auraient dû lancer un univers cinématique plus vaste, avec une série et un troisième volet. Si Dimitri Rassam a bien confirmé qu’un troisième volet arrivera « à l’horizon 2027 » et qu’il devrait adapter le roman 20 ans après de Dumas, il a confié au micro de FranceInfo qu’il considérait que c’est le « jeune public qui avait peut-être un peu manqué avec Les Trois Mousquetaires« . Et il ne fait plus aucune mention d’une série à l’horizon.

Trois Mousquetaires ça fait moins qu’un Comte de Monte-Cristo

La carrière du Comte de Monte-Cristo est loin d’être terminée. Les droits du film ont été acquis par Samuel Goldwyn Films et Monte-Cristo prépare sa sortie outre-Atlantique. Les premières critiques américaines le concernant s’avèrent élogieuses, ce qui augure d’un accueil plutôt chaleureux.

Quant à Pathé, l’écurie française dispose d’un énorme vivier d’adaptations potentielles en se basant sur l’œuvre d’Alexandre Dumas. Avec plus de 80 romans écrits, parmi lesquels La Reine Margot, Le Vicomte de Bragelonne ou L’Homme au Masque de Fer, tous déjà passés par la case cinéma, il y a de quoi bâtir un Alexandre Dumas Verse.