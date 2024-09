Chucky : mauvaise nouvelle pour la saga d’horreur culte et sa poupée tueuse

La saga Chucky va mal et la série créée par Don Mancini avec Brad Dourif et Zackary Arthur va en faire les frais.

2024 est encore une belle année pour le cinéma d’horreur. Que ce soit les grosses machines de studio comme Sans un bruit : Jour 1 (67 millions de budget de production pour 261 millions de recettes mondiales) et Alien : Romulus (80 millions de budget pour 342 millions au box-office monde), ou les productions plus minimales telles que Les Intrus (The Strangers: Chapter 1) (8,5 millions de budget pour 47 millions de recettes mondiales) et Longlegs (9 millions de budget pour 108 millions au box-office monde) : l’horreur, ça fonctionne, et c’est tant mieux.

Poupée de cire poupée de sang

Chucky, fin d’une ère

Mais le succès n’est pas automatique pour autant. En témoigne l’annulation de la série Chucky, avec Brad Dourif (tous les films Chucky, Le Seigneur des anneaux : Les Deux Tours) et Zackary Arthur (La 5e Vague, Kidding), après trois saisons d’existence. La nouvelle a été partagée par le Hollywood Reporter, avec un communiqué rédigé par le créateur de la série, coscénariste du premier film et réalisateur de trois longs-métrages Chucky, Don Mancini :

« J’ai le cœur brisé par l’annonce que Chucky ne reviendra pas dans une quatrième saison, mais je suis tellement reconnaissant pour les trois années de folie que nous avons vécues. J’aimerais remercier UCP, SYFY, Peacock, Eat the Cat, notre génial casting, notre équipe basée à Toronto (la meilleure de l’industrie) et enfin nos incroyables fans : je vous fais un gros et sanglant câlin. Votre incroyable initiative #RenewChucky a vraiment réchauffé le cœur froid de Chucky. Il reviendra ! Il revient TOUJOURS. »

LOL : qui rit, sort !

La seconde partie de la troisième saison de Chucky a été diffusée en mai dernier, après une première partie sortie en octobre 2023. La série Syfy et USA Network suivait les aventures de la célèbre poupée maléfique qui a plongé une banlieue américaine idyllique dans le chaos. Ces trois saisons ont été produites, entre autres, par Nick Antosca, le créateur de la géniale série Channel Zero et Brand New Cherry Flavor. Pour rappel, les trois saisons de Chucky sont disponibles en France sur Apple TV+.