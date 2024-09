Black Mirror saison 7 : un premier teaser et un casting géant pour le retour de la série Netflix

Dans le cadre de la Geeked Week, Netflix a dévoilé un premier teaser et le casting de la saison 7 de Black Mirror.

La série Black Mirror de Charlie Brooker (créateur également des séries Dead Set et Planète Cunk) est devenue l’une des vitrines de Netflix, et surtout le chef de file d’une certaine vision de la série d’anthologie moderne. Par son prisme science-fictionnel, elle aborde toujours autant de sujets et d’inquiétudes liées aux technologies et au futur. Et c’est sans doute pour cette raison qu’elle continue de passionner.

Le 19 septembre s’est déroulée la Geeked Week, festival annuel de Netflix, où la plateforme a donné des informations sur ses projets, et notamment sur les suites de séries à succès. Justement, le casting et le teaser de la prochaine saison de Black Mirror ont été révélés durant cette Geeked Week, avec notamment un ancien de Doctor Who.

Black Mirror, casting 7 étoiles ?

Netflix a ainsi durant la Geeked Week dévoilé le casting prestigieux de la saison 7 de Black Mirror. Voici la liste, par ordre alphabétique.

Awkwafina

Milanka Brooks

Peter Capaldi

Emma Corrin

Patsy Ferran

Paul Giamatti

Peter Capaldi (ici en Doctor Who)

Lewis Gribben

Osy Ikhile

Rashida Jones

Siena Kelly

Billy Magnussen

Cristin Milioti

Chris O’Dowd

Issa Rae

Paul G. Raymond

Tracee Ellis Ross

Jimmi Simpson

Harriet Walter

L’équipe de choc sera de retour (sans Jesse Plemons)

Le teaser semble être une réponse directe à la suite annoncée de l’épisode d’ouverture de la saison 4 (réalisé par Toby Haynes), USS Callister, qui portait sur la création d’un jeu vidéo inspiré de son entreprise et de ses collègues par un employé frustré, et qui tournait au cauchemar. De plus, Milanka Brooks, Billy Magnussen, Cristin Milioti, Paul G. Raymond, Jimmi Simpson et Osy Ikhile, annoncés dans la nouvelle saison, étaient déjà dans cet épisode. Le teaser confirme par ailleurs que la nouvelle saison arrivera en 2025.