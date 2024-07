Batman : Warner annule cette série sur l’univers du Chevalier Noir, avant un grand ménage du DCU ?

Une série prenant place dans l’univers de Batman et produite par Matt Reeves ne verra pas le jour sur Max.

Pendant la pandémie, beaucoup de grands studios d’Hollywood ont tenté de s’écarter des salles pour miser sur leurs plateformes de streaming. Une stratégie qui, sur le papier, semblait logique, mais qui s’est avérée loin d’être payante. Disney a tenté le coup sous la direction de Bob Chapek pour des résultats en demi-teinte : une vague de licenciements chez Pixar, une série Marvel, Secret Invasion qui a explosé le budget (200 millions) pour une réception catastrophique ou encore des larges divisions dans le studio (Chapek ayant été viré et Bob Iger ayant repris sa place).

Du côté de Warner, l’idée a évidemment fait son bonhomme de chemin, et dans cette course au remplissage de service de streaming, c’est vers The Batman de Matt Reeves que le studio s’est tourné pour alimenter sa plateforme Max. Deux projets ont alors été lancés : une série centrée sur le personnage de Colin Farrell, The Penguin, prévue pour septembre, et une autre série : Arkham Asylum.

Arkham : Asylum est DCdé

Comme l’a rapporté Variety, la série Arkham Asylum ne serait finalement plus en développement du côté de chez DC. Originellement censé se centrer sur la police de Gotham et au sein de l’univers de The Batman, le projet a ensuite évolué. Loin de se passer dans l’univers guidé par le Bruce Wayne de Robert Pattinson, la série devait intégrer le tout nouveau DCU construit par James Gunn et Peter Safran.

Plus encore, elle ne se serait pas intéressée à la police de Gotham mais se serait concentrée sur l’hôpital psychiatrique le plus connu de l’univers des comics : Arkham. Décrit comme un « film d’horreur ou une maison hantée » par Matt Reeves, et ayant comme showrunner Antonio Campos (Le Diable, tout le temps), le projet ne serait donc plus d’actualité et il y aurait plusieurs raisons possibles pour expliquer cette soudaine annulation.

Premièrement, les studios s’écartent peu à peu du rythme de surproduction pour leurs plateformes et les projets considérés comme moins solides sont, logiquement, les premiers à passer à la trape. Ensuite, la série Arkham Asylum est née à un moment complexe, juste avant la prise de pouvoir de James Gunn et Peter Safran sur les studios DC. Alors que la quasi-totalité de l’univers cinématographique de l’époque est relancée, la série semble avoir été victime d’un grand nettoyage pour éviter les fausses-routes ou projets bancals.

Même si James Gunn a déjà affiché son soutien à Reeves publiquement, la série n’a pas dû convaincre les deux nouveaux boss du studio. Cela étant dit, certains projets chapeautés par Matt Reeves arriveront prochainement : The Penguin sortira bien en septembre 2024 sur Max et The Batman : Part II, initialement prévu pour fin 2025, débarquera le 2 octobre 2026 aux États-Unis.