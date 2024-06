Andor saison 2 : ce personnage de Rogue One fera son retour dans la série Star Wars de Disney+

En pleine diffusion de The Acolyte, la saison 2 d’Andor tease déjà le retour d’un personnage de Rogue One sur Disney+.

En sa qualité de préquelle traitant de la grande époque de l’Ordre Jedi, The Acolyte a dû faire plusieurs choix importants afin de mettre en place son histoire et de la rendre logique au sein de l’univers Star Wars. La sortie des premiers épisodes de la série Disney+ a ainsi soulevé pas mal de questions, dont une sur l’identité du méchant de The Acolyte. Certains fans se demandent même carrément si The Acolyte ne serait pas en train de bouleverser la mythologie de Star Wars dans son ensemble.

Quoi qu’il en soit, la série fait parler d’elle, et ça ne peut qu’être bénéfique pour le Star Wars made by Disney. Et après The Acolyte, les regards se tourneront forcément vers d’autres productions sur l’univers, comme Andor, dont la saison 2 est logiquement très attendue après le succès de la première. Elle comportera 12 épisodes et nous mènera directement jusqu’à Rogue One, et on a d’ailleurs appris que l’un des personnages du film y fera son retour.

Andor Saison 2 X Rogue One

Lors d’une discussion avec The Playlist, Alonso Ruizpalacios, l’un des réalisateurs de la saison 2 d’Andor, a par inadvertance révélé qu’il avait travaillé avec Ben Mendelsohn dans le cadre de la série. On sait donc désormais que l’acteur, interprète de l’architecte Orson Krennic dans Rogue One, fera son retour dans la série. Cette annonce est assez surprenante, d’autant que Mendelsohn avait dit en début d’année qu’il ne reprendrait pas le rôle du superviseur de la construction de l’Étoile de la mort.

Mais d’un autre côté, Diego Luna, qui joue le personnage principal de la série, avait fait une déclaration le week-end dernier lors de l’ACE Superhero Comic Con 2024 qui aurait pu nous mettre la puce à l’oreille :

Sympa le monsieur

« Je peux vous dire que les évènements de Rogue One se rapprochent, donc il y aura des personnages que vous reconnaîtrez. Il y aura des trucs sympas. Pour ceux qui aiment Rogue One, cette saison va être très spéciale. »

Une nouvelle qui fera assurément plaisir aux fans de Rogue One, et qui nous aiguille un peu plus sur l’intrigue de la deuxième saison d’Andor. On ne connait pas encore sa date de sortie exacte, mais elle devrait logiquement être disponible sur Disney+ début 2025.