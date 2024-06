Andor saison 2 : date de sortie possible, casting, histoire et tout ce qu’on sait

La saison 1 d’Andor s’est terminée le 23 novembre 2022, mais que sait-on sur la saison 2 de la (super, si ce n’est meilleure) série Star Wars de Disney+ ?

Alors que les aventures de Cassian Andor (Diego Luna) étaient en cours de diffusion sur Disney+, une saison 2 était d’ores et déjà dans les plans du studio. Et on ne s’en plaindra pas étant donné la qualité de la série Star Wars.

Date de sortie possible, casting, histoire… Découvrez dans cet article tout ce qu’il faut savoir sur la suite tant attendue (du moins ici) d’Andor. Attention, spoilers sur la saison 1 !



QUELLE EST LA DATE DE SORTIE POSSIBLE DE LA SAISON 2 D’ANDOR ?

A ce jour, aucune date de sortie n’a été annoncée pour la saison 2 d’Andor, qui ne devrait toute fois plus se faire désirer très longtemps. Le tournage devait initialement se terminer en août 2023 (après avoir démarré à Londres en novembre 2022), mais la grève des acteurs et des scénaristes en a décidé autrement.

C’est donc seulement le 9 février 2024 que l’acteur Diego Luna a officialisé la fin du tournage de cette saison 2, qui ne devrait donc pas arriver avant début 2025 (au plus tôt).

Mauvaise nouvelle pour les fans Star Wars !



La saison 2 de la série Andor ne devrait pas arriver en 2024, si on en croit le calendrier de Disney+.



Selon ComingSoon, le tournage de la série n'a pas commencé cet automne en raison de la grève des scénaristes et les acteurs." pic.twitter.com/cwfdnk7dj0 — AlloCiné (@allocine) December 7, 2023

De quoi parlera la saison 2 d’Andor ?

Dans une interview pour Total Film en septembre 2022, puis ensuite au micro d’Entertainment Weekly en juin 2023, le scénariste Tony Gilroy a donné des indices sur la construction de la saison 2, qui commencera quelque temps après le final de la saison 1 et se déroulera sur plusieurs années, jusqu’aux événements du film Rogue One : A Star Wars Story. Selon lui, il y aura quatre ellipses dans la saison, de sorte à retracer quatre années de combat contre l’Empire en 12 épisodes.

Par ailleurs, cette saison 2 devra nous montrer un Cassian Andor plainement dévoué à la cause rebelle, mais aussi désillusionné sur cette guerre, comme il est dans Rogue One. Toujours d’après le showrunner :

« L’Alliance rebelle qui émerge sur Yavin, c’est un peu comme la Démocratie chrétienne : un groupe uni, mais en péril. Qu’arrive-t-il à tous les gangsters originaux et rebelles les plus déterminés qui ont ouvert la voie ? Que leur arrive-t-il et comment s’intègrent-ils à l’Alliance ? Voilà l’objectif qu’on s’est fixé et le jeu auquel nous jouons. Nous avons une responsabilité envers les personnages que nous avons amenés et lâchés dans ce monde. »

Son Vietnam

Que sait-on sur le casting de la saison 2 d’Andor ?

Pour Total Film, Tony Gilroy a confirmé que beaucoup de nouveaux personnages seraient dans la saison 2 (mais sans aucune annonce officielle), en plus du retour de nombreuses personnalités découvertes dans la saison 1 :

« Ce qui est cool, c’est que nous allons introduire de nouveaux personnages dans la seconde moitié, mais il y a 25 à 30 personnages que nous faisons revenir après la saison 1. Vous les connaissez déjà, vous en savez déjà beaucoup sur eux. »

De fait :

Diego Luna reprendra le rôle de Cassian Andor

Genevieve O’Reilly reprendra celui de Mon Mothma, la leader de la future Rébellion

Stellan Skarsgård pourrait réapparaître en tant que Luthen Rael, le mentor de Cassian

Adria Arjona pourrait rejouer la mécanicienne Bix

Forest Whitaker devrait également revenir en Saw Gerrera, le chef d’une faction rebelle violente

Alan Tudyk devrait quant à lui doubler le droïde K-2SO, déjà vu dans Rogue One

Pour l’Alliance Rebelle !

où sera diffusée la saison 2 d’Andor ?

Comme la première saison (et toutes les autres séries tirées de la licence Star Wars, la saison 2 d’Andor sera diffusée exclusivement sur la plateforme Disney+.