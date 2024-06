Ahsoka saison 2 : date de sortie, casting, histoire et tout ce qu’il faut savoir sur la suite de la série Star Wars

Parce qu’on a le coeur sur la main (et qu’on veut conquérir Google), on vous récapitule dans cet article tout ce qu’on sait déjà sur la saison 2 de la série Ahsoka, sur Disney+.



Andor (2022), Obi-Wan Kenobi (2022), Le Livre de Boba Fett (2021), The Mandalorian (2019)… Les séries dérivées de la saga Star Wars sont de plus en plus nombreuses, ne serait-ce qu’avec la sortie en juin 2024 de The Acolyte. Avant ça, la première saison d’Ahsoka avait été diffusée sur Disney+ du 23 août au 3 octobre 2023, non sans lorgner sur une saison 2 qui a depuis été confirmée.

Date de sortie possible, histoire, casting, on vous dit tout ce qu’on sait déjà sur la saison 2 d’Ahsoka.

Y AURA-T-IL UNE SAISON 2 D’AHSOKA ?

Ahsoka a été le titre le plus regardé sur Disney+ la semaine de sa sortie avec 14 millions de vues recueillies sur le premier épisode de la série. Il n’est donc pas étonnant d’apprendre qu’une seconde saison a été confirmée en janvier 2024, toujours sous la houlette de Dave Filoni.

La bonne nouvelle du jour : la saison 2 d'Ahsoka est en cours de développement avec Dave Filoni aux commandes ! #DisneyPlus pic.twitter.com/b6m7SsPygI — Star Wars France (@StarWarsFR) January 11, 2024

QUELLE EST LA DATE DE SORTIE POSSIBLE DE AHSOKA SAISON 2 ?

Pour l’instant, aucune date de sortie n’a été officiellement annoncée. Mais, entre l’écriture du scénario, le tournage et la post-production, il est certain que la série ne sortira pas en 2024 (encore moins quelques mois seulement après la saison de The Acolyte). De plus, Lucasfilm a déjà d’autres séries en développement, notamment la saison 2 d’Andor et Skeleton Crew.

On peut donc plutôt espérer voir la saison 2 d’Ahsoka en 2025, au plus tôt.

Rosario Dawson dans la peau et les cheveux (?) d’Ahsoka

DE QUOI PARLERA LA SAISON 2 D’AHSOKA ?

La première saison s’est terminée sur un cliffhanger, avec Sabine et Ahsoka bloquées sur Peridea, tandis qu’Ezra s’échappe en montant à bord du Star Destroyer de Thrawn et retrouve Hera. La saison 2 devrait explorer la quête d’Ahsoka pour retrouver et arrêter Thrawn. Le retour de l’Avatar (parce qu’il est bleu) dans la galaxie « Star Wars » constituera sans doute la base du conflit de la saison 2.

QUE SAIT-ON SUR LE CASTING DE LA SAISON 2 D’AHSOKA ?

Le casting de la saison 2 d’Ahsoka sera très probablement similaire à celui de la saison 1. Vous pourrez donc retrouver :

Rosario Dawson dans le rôle d’Ahsoka Tano

Natasha Liu Bordizzo dans le rôle de Sabine Wren

Mary Elizabeth Winstead dans le rôle de Hera Syndulla

Ivanna Sakhno dans le rôle de Shin Hati

Diana Lee Inosanto dans le rôle de Morgan Elsbeth

David Tennant dans le rôle de Huyang

Lars Mikkelsen dans le rôle de Grand Admiral Thrawn

Eman Esfandi dans le rôle de Ezra Bridger

Malheureusement, il n’y aura pas de saison 2 pour Ray Stevenson. En effet, l’acteur qui incarnait Baylan Skoll est décédé le 21 mai 2023 à l’âge de 58 ans. Reste à savoir ce qu’il adviendra de son personnage étant donné que son arc narratif semblait loin d’être bouclé.

⚫ L’acteur Ray Stevenson, connu pour ses rôles dans «Thor» et «Star Wars» est mort



➡️ https://t.co/Luuq3xDT5f pic.twitter.com/qcQReojHW6 — Le Parisien (@le_Parisien) May 23, 2023

OÙ SERA DIFFUSÉ LA SAISON 3 D’AHSOKA ?

Comme la première saison, la saison 2 d’Ahsoka sera diffusée en exclusivité sur la plateforme Disney+