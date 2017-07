Game of Thrones 7 : le premier épisode écrase tous les records d'audience sur son passage

Alors que se dessine clairement le dernier acte dramatique de Game of Thrones, la série reine de HBO a pulvérisé ses propres records lors de sa reprise.

Personne ne doutait que le premier épisode de la saison 7 de Game of Thrones soit en mesure de réunir de très nombreux spectateurs. Néanmoins, nombreux étaient les commentateurs à évoquer une possible lassitude du public, à l’égard d’une série dont l’issue approche et paraît à certains écrite d’avance.

Ceux-là en seront pour leur frais, puisque Game of Thrones vient tout simplement de doubler son nombre de spectateurs par rapport à l’an dernier. La série a réuni 16, 1 millions de curieux, rien qu’aux Etats-Unis, si on prend en compte les différentes plateformes où HBO est accessible.

Et même en ne prenant en compte que les chiffres de chaîne câblée elle-même, qui a attiré à elle 10,1 millions de spectateurs, on obtient un score comparable à celui du season finale de l’année dernière, jusqu’alors l’épisode le plus regardé.

De quoi avoir le cœur gros pour HBO alors qu’il ne reste plus qu’une poignée d’épisodes à produire et diffuser, mais de quoi motiver sérieusement la société pour la préparation du spin-off régulièrement évoqué par les pontes de l’entreprise.