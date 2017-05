Deadpool reviendra plus tôt que prévu... mais en dessin animé

C'est quand même incroyable quand on y pense. Que Deadpool soit devenu l'un des plus gros succès du genre après un combat de près de 10 ans pour exister, et qu'il y soit parvenu sans forcément trahir son esprit original.

Bon, ok, il y a eu l'épisode Wolverine : Origins, mais on va dire que c'est pardonné maintenant, puisque c'est probablement ce qui a donné la rage à Ryan Reynolds et l'a poussé à prendre les choses en main lui-même. Donc oui, on n'ira pas forcément jusqu'à remercier la Fox d'avoir bousillé le personnage en premier lieu, mais pas loin.

Tandis que Deadpool 2 se prépare pour une sortie calée au début de l'année 2018, voilà que nous apprenons via le network FXX, filiale de la Fox orientée vers les adultes, qu'une série animée se prépare actuellement sur le personnage. Sans nom pour le moment, la série sera produite par Jeph Loeb et Jim Chory, mais surtout par Donald Glover, le nouveau Lando Calrissian, déjà producteur de la série Atlanta et révélé par Community. Autant dire que c'est plutôt du sérieux.

On peut évidemment s'attendre à une série bien stupide et hardcore, à l'image du personnage, surtout si l'on en croit Jeph Loeb lui-même :

"Jusqu'à quel point est-ce que cela peut être fun ? Deadpool, Donald, FXX - le combo gagnant pour le Mercenaire. Nous sommes ravis que notre relation avec FX qui a commencé avec Legion se poursuive avec ce qui sera probablement l'un des plus gros shows en animation pour adultes."

Par contre, pour le moment, aucune info sur une éventuelle participation de Ryan Reynolds pour prêter éventuellement sa voix au personnage.