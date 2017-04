Découvrez la ville de Twin Peaks aujourd'hui dans un intrigant teaser

Il y a des choses, on ne devrait même pas expliquer pourquoi on les attend, il suffit de dire le nom de Twin Peaks et ça y est, tout le monde a compris. Dans l'absolu, il n'y aurait même pas besoin de promo non plus.

Mais bon, le monde étant ce qu'il est, il faut jouer le jeu un minimum. Et l'on peut reconnaitre à la nouvelle saison de Twin Peaks un certain art dans le domaine puisqu'après tout ce temps depuis l'annonce du retour de la série et la réalisation des épisodes, personne n'est capable de dire encore à l'heure actuelle de quoi cela va parler.

Tout le mérite en revient à la chaine Showtime et David Lynch qui n'hésitent pas à jouer avec le spectateur et à rester dans le cryptique avec un talent certain puisqu'à chaque fois, nous sommes comme des dingues. Un peu comme avec le teasing que vous présentons aujourd'hui. On très courte vidéo de 30 secondes qui ne fait rien d'autre que nous présenter quelques lieux bien connus de la ville et nous permet de découvrir ce qu'ils sont devenus 25 ans plus tard. Nous y retrouvons par exemple le célèbre dinner ou encore la maison de Leland Palmer. Mais le teaser parvient aussi à installer une ambiance assez intrigante et étrange en très peu de temps, ce qui ne manquera pas de rassurer le fan un peu dubitatif sur le potentiel du retour de Twin Peaks et le fait que les choses semblent avoir été prises au sérieux.

Pour le reste, il faudra encore patienter 3 semaines puisque c'est le 21 mai que commencera enfin la diffusion tant attendue des 18 épisodes de cette nouvelle saison. A moins évidemment que vous fassiez un petit détour par le Festival de Cannes où les deux premiers épisodes seront présentés lors d'une soirée qu'on imagine évidemment exceptionnelle.

Vivement la fin du mois quoi.