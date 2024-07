Les 10 meilleurs DLC qu’il faut absolument avoir fait (Elden Ring, The Witcher…)

Quels sont les meilleurs DLC dans le royaume des jeux vidéo à ne pas manquer ? On a fait une petite sélection.

Les DLC ("downloadable content", soit les contenus téléchargeables) sont devenus monnaie courante dans le monde des jeux vidéo, pour des raisons évidentes. C'est le chemin facile vers la rentabilité, l'exploitation d'un filon et l'établissement d'une marque, avec un investissement moindre par rapport à une véritable suite.

Et si les DLC sont désormais associés à beaucoup de questions légitimes (la durée de vie, le prix, les éléments intentionnellement mis de côté dans le jeu principal, le foutage de gueule des studios), ils ne sont pas tous à mettre dans le même sac. Car au milieu des extensions à deux balles, il y a de petites merveilles de DLC, qui méritent autant d'amour et respect que l’œuvre originale.

Ecran Large a sélectionné 10 DLC parmi les meilleurs. Oui, vous allez dire qu'il en manque, mais ainsi va la vie quand on aime le chiffre 10.

Le DLC de Bloodborne n'y est pas, et c'est honteux

MASS EFFECT 2 - Le Courtier de l'Ombre

Sortie : 2010

Disponible sur : PC, PS3, Xbox 360 (puis PS4/PS5, Xbox One et Series via l'Édition Légendaire)

Un DLC presque entièrement dédié à Liara

L'une des plus grandes déceptions du chef d'œuvre Mass Effect 2 fut l'absence dans le casting de départ de Liara T'soni, contrairement à Garrus, Samara/Morinth ou Tali'Zorah, bien présents dans ce deuxième volet de la trilogie Shepard. L'Asari avait été l'un des personnages les plus appréciés de l'épisode 1, et également l'un de ceux avec lesquels les Commandants Shepard avaient eu le plus d'aventures amoureuses. Les love-interest (et les scènes interdites aux moins de 18 ans) dans le RPG Space opéra Mass Effect, et chez BioWare, c'est important.

L'ombre de Liara a plané au dessus de Mass Effect 2 tout au long de la campagne principale, ne faisant qu'attiser un peu plus l'envie des joueurs de retrouver la femme à la peau bleue. Une "Femme Piège" comme l'aurait appelée Enki Bilal, dont on comprendra toute l'importance scénaristique grâce au DLC Le Courtier de l'Ombre. Dans ce DLC à l'ambiance très inspirée par les classiques des films noirs, après avoir été victime d'une tentative d'assassinat, Liara invite Shepard sur la planète Ilium. On y découvre que Liara cherche à coincer le Courtier de l'Ombre, un être spécialisé dans le trafic d'informations confidentielles et de trempant dans les milieux mafieux intergalactiques.

Une vraie gueule d'amour

Là où ce DLC brille, c'est dans le gain de profondeur du personnage de Liara. L'Asari est plus brutale, plus frontale, et semble avoir perdu toute naiveté depuis Mass Effect 1. On réalise que Liara s'est mise à dos le Courtier car celui-ci avait volé la dépouille de Shepard après l'incident de l'intro de ME2, et que l'Asari est parvenue à lui voler pour la confier à Cerberus, permettant ainsi la résurrection de Shepard. Sans Liara, Shepard serait resté six pieds sous terre... La...